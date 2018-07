Šta je istina u „istini“ američkih tajnih službi o Titu

„Američke tajne službe teže da izazovu opet rat na ovim područjima. To sve proizilazi iz nepriznavanja Kosova i žele pošto-poto da nas nateraju da priznamo Kosovo“, kaže za Sputnjik unuk Josipa Broza Tita, komentarišući navode da je njegov deda u stvari bio ruski agent koji je preuzeo Titov identitet.

Ovih dana su američki obaveštajci na društvenoj mreži Tviter objavili dokument koji od 1980. godine čuvaju u svom muzeju. Kako piše portal „Ekspres.hr“, tajne službe su navodno bile uverene da Tito nije bio „pravi“ Tito, a tu priču im je plasirao izvesni Marijan Džon Markul u njihovoj kancelariji u Los Anđelesu. Markul je tvrdio da čovek koji se tada predstavljao kao maršal Josip Broz Tito, zapravo nije pravi Tito, nego ruski agent koji je preuzeo Titov identitet, nakon što je pravi Josip Broz nestao u Rusiji 1937. godine.

Unuk Josipa Broza Tita — Josip Joška Broz za Sputnjik objašnjava da ovo nije prva dezinformacija koja kruži o njegovom dedi i kategorički odbacuje ove navode iz beleške FBI s početka maja 1955. godine.

„To su priče za malu decu, koje šire strane obaveštajne službe. Kao i što se u poslednje vreme pojavio neki proglas koji je, navodno, on (Tito) 1944. godine izdao — da treba pobiti Srbe. Na tom dokumentu, navodno, stoji potpis maršala Jugoslavije, a on tada još nije bio maršal. Prema tome, sve su to falsifikati, sve su pokušaji da se njegovo ime izbriše iz istorije, da se ocrne njegov lik i delo, da se uništi sve ono posle njega. Ako nisi sposoban da nešto pružiš svom narodu, kao što je on imao da pruži, onda moraš da tražiš krivca. Uvek se tražio onaj prethodni. Međutim, to njima ne uspeva. A mi iz porodice najbolje znamo da je to taj isti čovek. Tamo piše da je nestao 1937. godine, da je zamenjen… Prvo bi moj otac to znao, a moj otac je rođen 1934. godine, a onda i njegova majka, moja baba.“

Titov unuk ističe da nikad nije čuo za izvesnog Marijana Markula, za koga američki obaveštajci tvrde da je rođen u Livnu 1909. godine, a da se u SAD doselio 1936. i dobio državljanstvo nakon što je dve godine služio u američkoj vojsci.

„Pa to su gluposti, navode imena raznih ljudi koji nemaju veze s tim. To je ono. Oni pronalaze tako neke budale, kao što ima i ovde takvih, koje stalno pričaju nešto što ne znaju, što su čuli ili što su pročitali iz nekih novina, ili negde.“

Joška Broz smatra da je cilj ovih tvrdnji da se narod na Balkanu posvađa, a krajnji rezultat bi, po njegovom mišljenju, bio priznanje Kosova. On podseća da to američke tajne službe uvek rade na takav način.

„Osnovni cilj je zavadi pa vladaj. Da bi održali trenutnu političku situaciju u regionu. Međutim, oni su to pokušali toliko puta. On je još uvek najpopularnija ličnost u svim republikama, bez obzira na sve. Te njihove laži, ti njihovi pokušaji ne uspevaju. Ali dobro, svako pokušava svoje da istera. Jer njima je bitno da se zakuva u regionu. Oni žele da izazovu opet rat na ovim područjima i sve ostalo. To sve proizilazi iz nepriznavanja Kosova i žele pošto-poto da nas nateraju i tim pričama i svime da priznamo Kosovo. Što bi bila jedna velika glupost.“

Markul je, prema navodima američkih obaveštajaca, tvrdio da je krajem dvadesetih godina prošlog veka razgovarao sa pravim Titom u Jugoslaviji, a nedugo nakon „nestanka“ su se opet sreli, ali ovog puta u Parizu. Drugi sastanak s Titom usledio je 1953. godine u Zagrebu. Ovog puta Marijana i njegovu suprugu Ingrid „maršal je gotovo u potpunosti ignorisao“. Osim toga, Markul je FBI ispričao da je „pravi“ Tito ostao bez kažiprsta i srednjeg prsta, te da je bio blag i imao tuberkulozu — Markula je najviše začudilo kako je Tito znao da svira klavir, jer je bio uveren da onaj prvi Tito to nije imao gde da nauči, navodi „Ekspres.hr“.

Joška Broz je tvrdnje američkih službi za Sputnjik zaokružio rečenicom:

„Kolko god da pokušavaju, on će uvek ostati zapamćen u istoriji, jer ko ne poštuje istoriju, neće ni njega istorija poštovati.“

(Sputnjik)