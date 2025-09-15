Šta je najbolje da uradiš kada te napadne strljšen – kako sprečiti ono najgore ako te ujede?

Šta da uradiš kada te napadne i ujede stršljen?

Stršljeni su uglavnom aktivni tokom letnjih meseci, dok grade gnezda i love razne insekte. Veoma su teritorijalni – napadaju ako osećaju da im preti opasnost. Dakle, ako naiđete na njihovo gnezdo, najbolje je da se odmah udaljite. Nikako ne pokušavajte sami da ga uklonite. Najbezbednije je pozvati nadležne službe, jer oni prvo moraju da eliminišu stršljene pre nego što uklone gnezdo.

Ubod stršljena zna biti vrlo bolan. Često ga prati peckanje, svrab, crvenilo i otok na mestu ujeda. Posebnu pažnju treba obratiti ako je ujed u predelu lica ili vrata jer to može biti posebno opasno.

Kod osoba koje su osetljive, ubod može izazvati pravi anafilaktički šok – nagli pad krvnog pritiska, oticanje tkiva i otežano disanje. Ovo je ozbiljna, po život opasna reakcija i zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Ako vas ubode stršljen, pčela ili osa, nemojte češati mesto ujeda. Možete ga hladiti pod mlazom hladne vode ili staviti kockicu leda umotanu u tkaninu. Takođe, pomažu obloge sa ledom na mestu uboda, kortikosteroidne masti ili kreme protiv svraba i otoka.

Veoma je važno pratiti simptome nakon ujeda: jak bol, otok, otežano disanje ili kratak dah mogu ukazivati na ozbiljnu reakciju. Ljudi koji pokažu preosetljivost posle prvog ujeda često razvijaju alergiju, i sledeći ujed može biti opasan i po život ako se odmah ne reaguje.

Ako se ujed desi u grlu ili kroz hranu, odmah se obratite lekaru – gušenje je realna opasnost. Dok čekate pomoć, možete sisati kockice leda da biste ublažili nelagodnost i smanjili otok.

