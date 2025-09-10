Šta nikako ne smeš da radiš na Usekovanije – 5 grešaka koje prizivaju nesreću

Greške koje se ne praštaju – šta nikako ne smeš da radiš na Usekovanije

Usekovanije nije samo još jedan crkveni praznik – to je dan koji nosi težinu, simboliku i upozorenje. Veruje se da svaka greška tog dana ima duhovnu težinu i može prizvati nesreću, nevolju ili unutrašnji nemir. Ako si od onih koji kažu „ma to su bapske priče“, možda je vreme da razmisliš još jednom.

1. Ne uzimaj ništa što ti se nudi „bez povoda“

Ako ti neko na Usekovanije nudi poklon, hranu ili novac bez jasnog razloga – odbij. Veruje se da se time prenosi tuđa muka, bolest ili karmički teret. Bolje je biti nepristojan nego preuzeti nešto što ti ne pripada.

2. Ne koristi oštre predmete bez potrebe

Noževi, makaze, sekire – sve što seče, na Usekovanije se ne dira bez nužde. Dan je posvećen sećanju na usecanje glave Svetog Jovana, pa se veruje da se sečenjem priziva prekid, gubitak ili svađa. Ako moraš da sečeš – radi to s poštovanjem.

3. Ne izgovaraj teške reči, čak ni u šali

Svađe, psovke, ogovaranja – sve što izlazi iz usta tog dana nosi pojačanu snagu. Ako nekome kažeš nešto ružno, može ti se vratiti kao bumerang. Usekovanije je dan tišine, introspekcije i molitve – ne dan za rasprave.

4. Ne započinji ništa novo

Nova veza, posao, projekat – sve što se pokrene na Usekovanije može imati kratak vek. Veruje se da je to dan zatvaranja, ne otvaranja. Ako si planirao da kreneš u nešto veliko – sačekaj dan-dva. Bolje je nego da ti se sve sruši.

5. Ne ignoriši osećaj nelagode

Ako ti nešto „ne štima“ tog dana – poslušaj intuiciju. Usekovanije je dan kada se duhovna vrata otvaraju, i mnogi osećaju pojačanu senzitivnost. Ako ti se ne ide negde, ne ide ti se s nekim – ne idi. Telo zna pre nego što um shvati.

Usekovanije nije dan za dokazivanje, već za povlačenje. Ako ti se čini da su ovo prazna verovanja – možda i jesu. Ali ako ti srce zadrhti dok čitaš – možda znaš već sve što treba. Poštuj dan, poštuj sebe. I ne izazivaj sudbinu bez potrebe.

