Šta raditi ako auto počne da tone u vodi?

Realnost je bitno drugačija od filma.

Takve scene obično gledamo u filmovima, ali istina je da se to, iako retko, može desiti i u stvarnosti.

Zato je važno znati – šta učiniti u tih nekoliko minuta koji vam mogu spasiti život?

Kada automobil udari u površinu reke ili jezera, obično ostane da pluta kratko vreme. To je vaša šansa. U tom trenutku morate reagovati brzo i hladne glave. Prvo – svi putnici treba da otkopčaju pojaseve. To je osnovni uslov da biste mogli da se krećete i izađete napolje, prenosi n1info.rs.

Kako izaći?

Ne pokušavajte da otvarate vrata. Pritisak vode spolja je toliko jak da vam to gotovo nikada neće uspeti. Umesto toga, bežite kroz bočne prozore ili šiber. Električni prozori i krovni otvor najčešće rade još kratko i nakon što vozilo uđe u vodu – iskoristite to. Ako ne funkcionišu, jedina opcija je razbijanje stakla.

Međutim, imajte na umu da nisu ni sva automobilska stakla ista. Obično bočna stakla mogu da se razbiju, ali ako je reč o laminiranom sigurnosnom staklu, posao je mnogo teži. U tom slučaju pomaže samo adekvatan alat ili veliki udarac u uglu prozora, gde je staklo najslabije.

Šta ako je već puno vode unutra?

Kako voda prodire, auto počinje da tone. Ako je motor napred, vozilo će potonuti „na nos“, a ako je motor pozadi, onda će zadnji deo prvi nestati pod površinom. Vrata možete otvoriti tek kada se unutrašnji i spoljašnji pritisak izjednače – ali to znači da je auto već potpuno pod vodom. To je opasna opcija jer panika lako preuzima kontrolu i smanjuje šanse za spas.

I na kraju

Nemojte čekati poslednji trenutak. Filmske scene u kojima junak u zadnji čas otvara vrata i izranja deluju uzbudljivo na ekranu, ali u realnosti najvažnije je da brzo otkopčate pojas i odmah tražite izlaz kroz prozor.

Svaki sekund se računa.

