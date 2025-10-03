Šta raditi ako vas napadne pas? Ovo su ključni koraci koji vas mogu spasiti!

Ako vas napadne pas ostanite pribrani, ne provocirajte životinju i pokušajte da se zaštitite bez panike…

Svakodnevno postoji rizik da na ulici sretnemo pse lutalice. Neki se ponašaju neprijateljski, i onda nastaje opasnost. Stručnjaci za ponašanje pasa i kinolozi savetuju da u slučaju napada psa ostanete pribrani, ne provocirate životinju i pokušate da se zaštitite bez panike. Evo ključnih koraka koje treba preduzeti:

Šta raditi ako vas napadne pas:

Pokušajte da sačuvate smirenost

Psi, kao i neke druge životinje, zaista osećaju ljudski strah. Naravno, smiriti se, ako je pred vama agresivan pas, poprilično je teško. Za početak treba prestati vikati, mahati rukama i pokušavati da pobegnete. Ovakve aktivnosti izdaće vaš strah i nervozu, a pas će dobiti direktan signal za napad.

Usporite kretanje

Ako je pas na vašem putu za vreme trčanja, odmah smanjite brzinu kretanja. Polako se okrenite u drugu stranu i nastavite lagano da se krećete, prateći psa perifernim vidom. Ispravno bi bilo i da se zaustavite, da ostanete nepokretni i opustite ruke duž tela. Tako ćete izbeći pažnju životinje.

Ne gledajte životinju u oči

Direktan kontakt očima sa psom može pojačati njegovu agresiju. Takav pogled, životinja doživljava kao pretnju, i zato će napasti prva. Psa treba držati u svom vidnom polju, gledajući ga sa strane. Onda će shvatiti da ne predstavljate pretnju, i najverovatnije će samo proći pored vas.

Odvucite pažnju psu

U takvoj situaciji pomoći će bilo koja stvar koja će se naći pri ruci. Dajte psu vašu cipelu, flašu ili ranac – sve što on može zagristi. Dok je životinja zauzeta, možete se polako udaljiti, izbegavajući posledice.

Dajte komandu životinji

Ako pas nastavlja da pokazuju agresiju, okrenite mu se licem, pri tome nastavljajući da gledate malo u stranu, i komandujte mu da ode. Bitno je da vaš glas, u tom trenutku, bude siguran i autoritativan, ali ni u kojem slučaju preteći i vrišteći.

Delotvorne komande su: „Ne!“ i „Nazad!“ – izgovorene sigurnom intonacijom. Nakon što ih pas čuje, on će osetiti vašu snagu, uplašiće se, i skloniće se u stranu.

Šta nikako ne treba raditi

Ne trčite — to aktivira instinkt za jurnjavom.

Ne vičite, ne mašite rukama, ne pokušavajte da ga udarite.

Ne pokazujte strah — pas to tumači kao slabost.

Ovi saveti mogu spasiti život u kritičnoj situaciji, ali najvažnije je ostati priseban i ne izazivati psa dodatno. Ako se napad ipak dogodi, odmah potražite medicinsku pomoć i prijavite incident nadležnim službama.

