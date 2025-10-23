Šta se dešava ako radite noćnu smenu tokom pomeranja sata? Mora li poslodavac da plati sat više?

Kada se ovog vikenda kazaljke na satu vrate jedan sat unazad, za mnoge to znači više vremena za nedeljni doručak ili spavanje sat vremena duže.

Ali šta ako morate raditi u vreme promene, tj. u 3 ujutro, jer imate noćnu smenu u pekari? Mora li onda pekar raditi sat vremena duže?

Morate li raditi sat duže?

Radno vreme svakog radnika zavisi o individualnim odredbama vašeg radnog odnosa. To znači da se obaveza rada ne povećava automatski samo zato što noć traje duže, pišu nemački mediji.

Ako ne postoje odgovarajući propisi, a raspored to predviđa, morate raditi sat vremena duže. Prema sudskoj praksi Suda za rad, u takvim slučajevima poslodavac ima legitiman interes kako ne bi bilo praznina između smena.

Dnevno radno vreme tada se može produžiti do deset sati u noćnoj smjeni – pod uslovom da se u roku od četiri sedmice ne prekorači prosek od osam sati radnim danom, prenosi fenix-magazine.de.

Kako navode nemački mediji, to je predviđeno člankom 6. Zakona o radnom vremenu. Odstupanja od ovoga dopuštena su samo u hitnim slučajevima i u slučajevima kada promena rasporeda smena nije moguća.

Naknada za prekovremeni rad

Hoće li se prekovremeni sat oko promene radnog vremena morati platiti zavisi o propisima vašeg radnog ili kolektivnog ugovora.

Ako postoji važeći propis da se određeni broj prekovremenih sati nadoknađuje bruto mesečnom platom, dodatni sat rada takođe je uključen, navode nemački mediji.

Ako je ipak utvrđeno fiksno sedmično radno vreme i propisano plaćanje prekovremenog rada, tada se u slučaju prekoračenja radnog vremena i dodatni sat mora platiti kao prekovremeni rad.

Ako radni ili kolektivni ugovor ne sadrži odredbe o prekovremenom radu, prekovremeni rad se i u tom slučaju obično mora platiti.

