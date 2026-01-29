Šta se dešava sa telom ako ne sednete nijednom u 7 dana? Ovaj čovek je to uradio, niko nije ostao ravnodušan! (VIDEO)

Odlučio je da ne sedne 7 dana, a Lukas je rekao da je iskustvo bilo vredno i da je primetio i neke pozitivne promene

Šta mislite da ne sednete nijednom u 7 dana? Jer, šta sedenje zapravo radi našem telu? Kako utiče na nas?

A šta bi bilo ako bismo probali da stalno stojimo? To je rešio da u ekstremnom eksperimentu proveri jedan jutjuber.

Zbog svakodnevnog odlaska u kancelariju, vožnje automobilom i opuštanja uz TV na kauču, mnogo vremena provodimo u sedećem položaju. Međutim, kada razmislite o negativnim zdravstvenim posledicama predugog sedenja, možda ćete odlučiti da se ugledate na Lukasa Bija. On je poznat kao Pigmie na Jutjubu, koji je odlučio da prekine sa ovom navikom, i to na prilično ekstreman način.

Odlučio da ne sedne 7 dana

Naime, Lukas je odlučio da celu nedelju provede na nogama. Ovaj američki jutjuber, koji sebe naziva samoproglašenim kaskaderom i prosečnim glumcem, voli da testira granice svog tela kroz neobične izazove. Od treniranja u prsluku s tegovima mesec dana, do preživljavanja na lavljoj dijeti 72 sata, Lukas je naviknut na ekstremne poduhvate. A stajanje sedam dana bez prekida bio je izazov kojem nije mogao da odoli, prenosi City Magazine.

Ipak, tokom eksperimenta, Lukas je uočio neke neočekivane posledice, uključujući jake bolove u nogama. Inspiraciju za ovaj izazov pronašao je u studiji koja je otkrila da jedan od četiri Amerikanca provodi više od 9,5 sati dnevno u sedećem položaju. Za Lukasa ova brojka je zvučala kao najgora noćna mora, pa je odlučio da pokuša da stoji sedam dana, čak i tokom korišćenja WC-a ili vožnje automobila… što uopšte nije bio jednostavan zadatak.

Kako je spavao?

Samo je za vreme spavanja ležao, a ostatak dana provodio je na nogama. Lukas je produktivno iskoristio svoje vreme, pa mu nije smetalo da jede, vežba ili obavlja kućne poslove stojeći, iako se povremeno odmarao naslanjajući se na različite predmete.

Kako su dani prolazili, želja za sedenjem na kauču postajala je sve jača, a trećeg dana naišao je na ozbiljne poteškoće. Lukas je priznao da je osećao konstantnu potrebu za istezanjem koja je počela da mu ometa san, dok su bolovi u nogama postali gotovo nepodnošljivi. Peti dan Lukas je morao da prekine svoj eksperiment jer više nije mogao da izdrži da samo stoji.

Kada pogledate fotografije pre i posle njegovog eksperimenta, shvatićete koliki je uticaj neprekidno stajanje imalo na njegovo telo.

“Za samo pet dana, pogledajte koliko sam pogrbljen dok stojim”, rekao je Lukas, pokazujući zakrivljenost svoje kičme.

Takođe je primetio da su mu tetive kolena još uvijek napete, što je izazivalo probleme s gluteusima.

Lukas je uočio i povećanu kifozu, što je zakrivljenost kičme koja čini gornji deo leđa zaobljenijim nego što je normalno. Takođe, i lordozu, koja se odnosi na zakrivljenost donjeg dela leđa i karlice. On je objasnio da bi nastavak ovog eksperimenta mogao dovesti do ozbiljnih problema s držanjem i bolovima u leđima. Posebno su mu smetali bol u kuku i kolena, koji su prelazili iz bola mišića u tupi bol u zglobovima.

Ipak, Lukas je rekao da je iskustvo bilo vredno i da je, uprkos izazovima, primetio i neke pozitivne promene, poput povećane produktivnosti za 30% dok je radio stojeći, kao i znatno poboljšanje probave.

