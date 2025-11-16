Šta se desi kada kosu ne peremo 7 dana? Rezultat zaprepastio mnoge

Šta se događa kada kosu ne peremo 7 dana? Nekima donosi sjaj i jaču teksturu, drugima masnoću i probleme sa vlasištem

Šta se događa kada kosu ne peremo 7 dana? Posledice su daleko od očekivanih

Većina nas pere kosu jednom ili dva puta nedeljno, ali šta ako je interval između pranja duži? Odgovore na ove nedoumice izneo je kozmetolog i predstavnik Američkog kozmetološkog udruženja, dr Stiven Lajn.

On navodi da nepranje kose duže od nedelju dana može biti i dobro i loše u zavisnosti od stanja vlasišta i kose, i ističe da ćete primetiti sledeće stvari:

– Ono što ćete prvo primetiti je povećana količina ulja na kosi, jer je koža glave imala priliku, odnosno vreme, da proizvodi ova prirodna ulja. Oni mogu da neguju kosu i obezbede joj vlagu, pa će izgledati sjajnije i zdravije – kaže on.

Kao rezultat toga, primetićete neke promene u teksturi vaše kose – što može biti blagoslov ili prokletstvo – u zavisnosti od vašeg tipa kose.

Zavisi kakvi kosu imate

Ako imate talasastu kosu, preskakanje pranja može pomoći jer će ojačati prirodnu teksturu kose. Ali ako imate masnu kožu glave i kosu, nakupljanje ulja može samo pogoršati stvari, čineći da vaša kosa izgleda masnije.

Kosa može da puca iz više razloga, zbog lošeg tretmana, ishrane, stresa, ali i zdravstvenih problema.

Dr Linija navodi da često pranje kose može biti dodatni razlog.

– Ako dugo ne perete kosu, na njoj, kao i na koži glave, nakupiće se ulja, prljavština i mrtva koža. To može dovesti do iritacije kože glave, koja će svrbeti i ljuštiti se – kaže doktor.

Dodaje da može doći do prekomernog razmnožavanja bakterija ili gljivica ako je skalp vlažan i na njemu postoje ostaci mrtvih ćelija kože, što može izazvati infekcije i neprijatan miris. Čak i gubitak kose može biti rezultat retkog pranja, piše Ordinacija.hr

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com