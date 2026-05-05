Šta se nikako ne radi na Đurđevdan? Ova greška „tera sreću iz kuće“, a počinje uoči praznika

Običaj koji mnogi rade uoči Đurđevdana tera sreću iz kuće. Pročitajte šta se nikako ne sme raditi i sačuvajte blagostanje doma.

Postoji jedna stvar koju ljudi rade veče uoči Đurđevdana, a koja po starom verovanju tera sreću iz kuće i celu narednu godinu pravi haos u domu.

Reč je o iznošenju smeća i bacanju otpadaka napolje nakon zalaska sunca, što naši stari nikada nisu radili na ovaj praznik.

Verovalo se da zajedno sa smećem iznosite napolje i napredak, zdravlje i mir ukućana.

Đurđevdan se smatra praznikom buđenja prirode, plodnosti i obnove. Sve što tog dana izađe iz kuće, po narodnom verovanju, više se ne vraća. Zato su naše bake govorile da uoči 6. maja kuću treba pripremiti unapred, a ne na sam praznik.

Bacanje smeća, prosipanje vode preko praga uveče i pozajmljivanje stvari komšijama spadaju u glavne greške.

Ova praznična greška se generacijama prenosila kao ozbiljno upozorenje.

Šta se nikako ne radi uoči Đurđevdana

Da biste izbegli običaj koji rasterivanje sreće iz doma donosi, obratite pažnju na nekoliko jasnih pravila koja su naši preci strogo poštovali:

Ne iznosite smeće iz kuće posle zalaska sunca

Ne pozajmljujte so, hleb, šibice ni novac drugima

Ne perite veš i ne prostirite ga napolju uoči praznika

Ne svađajte se sa ukućanima i ne dižite ton

Ne ostavljajte prazne flaše i posude na stolu

Ne bacajte ostatke hrane u dvorište

Posebno se vodilo računa o pragu kuće. Prag je granica između sveta napolju i porodičnog ognjišta.

Prosipanje vode preko praga uveče smatralo se najgorim postupkom.

Da li je istina da pozajmljivanje uoči Đurđevdana donosi nesreću

Da, po starom srpskom verovanju, ko uoči Đurđevdana iz kuće da so, hleb ili novac, taj iz doma iznosi i sreću za celu godinu. Zato se tog dana ništa ne pozajmljuje komšijama ni rodbini.

Običaji koji vraćaju blagostanje u dom

Umesto pogrešnih postupaka, postoje radnje koje privlače mir i napredak. Naši preci su znali tačno šta treba uraditi pre nego što sunce zađe.

Okitite vrata i prozore mladim granjem vrbe ili bukve. Stavite venac od cveća i lekovitog bilja na ulazna vrata.

U kuću unesite sveže ubrane poljske cvetove, jer se veruje da donose zdravlje deci i starijima.

Uveče upalite sveću i pomenite ukućane. Pripremite jagnjetinu i mladi sir za sutrašnji ručak, ali pazite da se ništa od hrane ne baca. Ostaci se daju životinjama, nikada se ne prosipaju.

Mali ritual koji čuva dom od loših znakova

Stara baba Mara iz istočne Srbije govorila je da uveče uoči Đurđevdana treba pomesti kuću od najdaljeg ćoška ka sredini, a ne ka vratima. Tako se simbolično čuva sve dobro unutra.

Ovaj gest deluje sitno, ali nosi snažnu poruku, jer suprotan smer metle tera sreću iz kuće bukvalno na ulicu.

Kupanje u vodi sa bosiljkom i koprivom takođe se vekovima radi. Veruje se da takva voda skida umor, brige i sve što je prošla godina nataložila u telu i duši.

