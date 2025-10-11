Šta se radi sa slavskom svećom posle slave: Ova 2 običaja poštuju Srbi

Krsna slava je jedan od najvažnijih običaja u srpskoj tradiciji, a slavska sveća zauzima centralno mesto u obredu.

Slavska sveća se pali u čast svetitelja zaštitnika porodice i simbolizuje svetlost vere, toplinu doma i zajedništvo porodice. Kada se slava završi, postavlja se pitanje – šta uraditi sa svećom?

Posle krsne slave, sa slavskom svećom se postupa na poseban način. Prema običajima, postoje dva načina: sveća se ili čuva do sledeće godine kao zaštita doma, ili se odnosi u crkvu gde se predaje svešteniku i pali za pokoj duša predaka.

1. Čuvanje sveće do sledeće slave

Jedan od najčešćih običaja jeste da se sveća ugasi i sačuva. Ona se obično stavlja na sigurno mesto u kući, najčešće pored ikone ili u kutiju, i čuva se do sledeće godine. Veruje se da sveća ima zaštitnu moć i da čuva dom od nesreća i bolesti. U nekim krajevima, deo voska se koristi i za paljenje nove slavske sveće, čime se simbolično prenosi blagoslov.

2. Odnošenje sveće u crkvu

Drugi običaj podrazumeva da se ostatak slavske sveće odnese u crkvu. Tamo se predaje svešteniku ili pali na mestu predviđenom za sveće za pokoj duša. Na taj način, porodica pokazuje poštovanje prema precima i povezuje slavlje sa duhovnim životom zajednice.

Simbolika i značaj običaja

Bez obzira na to da li se sveća čuva ili odnosi u crkvu, oba običaja imaju duboku simboliku:

Čuvanje sveće – naglašava kontinuitet i trajnu zaštitu doma.

Odnošenje u crkvu – povezuje porodicu sa širim duhovnim zajedništvom i precima.

Ovi običaji podsećaju da slava nije samo gozba, već i duhovni čin zahvalnosti i sećanja. Slavsku sveću, možete, takođe paliti i kada sveštenik bude dolazio u dom da sveti vodicu pred Uskrs, ali i kada vam naiđu teški trenuci u životu, pa želite da se pomolite svom svecu zaštitniku i pronađete duševni mir.

