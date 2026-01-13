Šta se radi za srpsku Novu godinu? Umijte se hladnom vodom, a ovako prizovite dobro zdravlje i više para

Pravoslavna crkva dočekuje srpsku Novu godinu 13. januara, a nekada su za ovaj praznik bila vezana narodna verovanja.
Da bi osigurali dobar život, ljudi su se ujutru umivali hladnom vodom, nisu čistili kuću, a devojke su nosile najlepši nakit zarad sreće u ljubavi.
I danas neke pravoslavne crkve, uključujući i SPC, obeležavaju Novu godinu 14. januara po starom, julijanskom kalendaru. Tako se srpska Nova godina čeka u noći između 13. i 14. januara – a praznik je i danas prilika da ljudi produže osećaj svečanosti i radosti, da se još malo druže s porodicom i prijateljima, prenosi mondo.rs.
Prema narodnim običajima, uoči ove nove godine sprema se svečana večera, ljudi uz veselje i pesmu čekaju ponoć i Mali Božić 14. januara. Tog dana jede se glava božićne pečenice, jagnjeta ili praseta, a mesi novogodišnja česnica „vasilica“…
Osim Srpske pravoslavne crkve, stari kalendar poštuju još i Ruska i Jerusalimska pravoslavna crkva, te monaška zajednica na Svetoj Gori.
Proslava Nove godine nekada je, u skladu sa vremenom, obuhvatala mnoge običaje, a ljudi su pratili poruke iz rirode. Ponekad je zanimljivo znati šta su naši preci mislili i sanjali, te kakve su se tradicije prenosile sa generacije na generaciju. Nova godina je nekad u velikoj meri bila izgrađena na odjecima drevnih narodnih verovanja i tradicija, te je obavijena i mnogim zabranama i upozorenjima.
Dakle, uoči dočeka srpske Nove godine 13. januara, uzima se u obzir nekoliko narodnih znakova i saveta kako bi ona bila srećna:
Kako su čitali znake iz prirode
- Mnogo zvezda noću znači dobru žetvu.
- Mraz na drveću ujutru 14. januara znači bogatu žetvu žita.
- Otapanje snega znači kišovito leto, a snežne padavine znače kasno proleće i snežnu zimu.
- Južni vetar obećava vruće leto, istočni vetar obećava bogatu žetvu voća, zapadni vetar obećava mleko i ribu, a severni vetar obećava orahe.
- Jarko sunce tokom celog dana znači uspešnu i prosperitetnu godinu.
Kako se priziva ljubav
Devojkama koje sanjaju da upoznaju svog verenika savetuje se da nose najlepši nakit.
- Da biste se rešili prošle veze, spalite stari kalendar.
- Na svečanom stolu treba da bude puno domaćih jela.
- Ako je prvi gost mlad, plavokosi momak iz velike porodice, on donosi sreću.
- Dogovor za brak u ovoj noći obećava čvrstu zajednicu.
Kako su prizivali dobro zdravlje i više para
- Ne pozajmljujte i ne uzimajte novac na zajam, ne brojte kusur.
- Umivanje lica hladnom vodom ujutru je dobro za vaše zdravlje.
- Dete rođeno u noći 14. januara biće srećno i zdravo.
Šta ne bi trebalo da radite 13. i 14. januara?
- Ne treba se svađati i raspravljati.
- Iznošenje kante za smeće znači bacanje i sreće zajedno sa njom.
- Ne treba raditi, brojiti novac, nositi prljavu odeću, posebno ne tamnu.
- Ne teba praznik proslaviti samo u ženskom društvu.
Postoji verovanje da čišćenje doma odnosi sreću, radost i prosperitet akumulirane tokom prošle godine. Ova zabrana proizilazi iz ideje o domu kao svetom prostoru gde se skladišti pozitivna energija. Iznošenje smeća se smatra oslobađanjem od svih dobrih stvari koje ste stekli i može predvideti finansijske poteškoće. Stoga je najbolje temeljno očistiti dom pre praznika i izneti smeće pre i posle kako biste izbegli gubitak sreće i prosperiteta.
