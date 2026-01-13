Šta se radi za srpsku Novu godinu? Umijte se hladnom vodom, a ovako prizovite dobro zdravlje i više para

Uoči dočeka srpske Nove godine 13. januara, uzima se u obzir nekoliko narodnih znakova i saveta kako bi ona bila srećna

Pravoslavna crkva dočekuje srpsku Novu godinu 13. januara, a nekada su za ovaj praznik bila vezana narodna verovanja.

Da bi osigurali dobar život, ljudi su se ujutru umivali hladnom vodom, nisu čistili kuću, a devojke su nosile najlepši nakit zarad sreće u ljubavi.

I danas neke pravoslavne crkve, uključujući i SPC, obeležavaju Novu godinu 14. januara po starom, julijanskom kalendaru. Tako se srpska Nova godina čeka u noći između 13. i 14. januara – a praznik je i danas prilika da ljudi produže osećaj svečanosti i radosti, da se još malo druže s porodicom i prijateljima, prenosi mondo.rs.

Prema narodnim običajima, uoči ove nove godine sprema se svečana večera, ljudi uz veselje i pesmu čekaju ponoć i Mali Božić 14. januara. Tog dana jede se glava božićne pečenice, jagnjeta ili praseta, a mesi novogodišnja česnica „vasilica“…

Osim Srpske pravoslavne crkve, stari kalendar poštuju još i Ruska i Jerusalimska pravoslavna crkva, te monaška zajednica na Svetoj Gori.

Proslava Nove godine nekada je, u skladu sa vremenom, obuhvatala mnoge običaje, a ljudi su pratili poruke iz rirode. Ponekad je zanimljivo znati šta su naši preci mislili i sanjali, te kakve su se tradicije prenosile sa generacije na generaciju. Nova godina je nekad u velikoj meri bila izgrađena na odjecima drevnih narodnih verovanja i tradicija, te je obavijena i mnogim zabranama i upozorenjima.

Dakle, uoči dočeka srpske Nove godine 13. januara, uzima se u obzir nekoliko narodnih znakova i saveta kako bi ona bila srećna:

Kako su čitali znake iz prirode

Mnogo zvezda noću znači dobru žetvu.

Mraz na drveću ujutru 14. januara znači bogatu žetvu žita.

Otapanje snega znači kišovito leto, a snežne padavine znače kasno proleće i snežnu zimu.

Južni vetar obećava vruće leto, istočni vetar obećava bogatu žetvu voća, zapadni vetar obećava mleko i ribu, a severni vetar obećava orahe.

Jarko sunce tokom celog dana znači uspešnu i prosperitetnu godinu.

Kako se priziva ljubav

Devojkama koje sanjaju da upoznaju svog verenika savetuje se da nose najlepši nakit.

Da biste se rešili prošle veze, spalite stari kalendar.

Na svečanom stolu treba da bude puno domaćih jela.

Ako je prvi gost mlad, plavokosi momak iz velike porodice, on donosi sreću.

Dogovor za brak u ovoj noći obećava čvrstu zajednicu.

Kako su prizivali dobro zdravlje i više para

Ne pozajmljujte i ne uzimajte novac na zajam, ne brojte kusur.

Umivanje lica hladnom vodom ujutru je dobro za vaše zdravlje.

Dete rođeno u noći 14. januara biće srećno i zdravo.

Šta ne bi trebalo da radite 13. i 14. januara?

Ne treba se svađati i raspravljati.

Iznošenje kante za smeće znači bacanje i sreće zajedno sa njom.

Ne treba raditi, brojiti novac, nositi prljavu odeću, posebno ne tamnu.

Ne teba praznik proslaviti samo u ženskom društvu.

Postoji verovanje da čišćenje doma odnosi sreću, radost i prosperitet akumulirane tokom prošle godine. Ova zabrana proizilazi iz ideje o domu kao svetom prostoru gde se skladišti pozitivna energija. Iznošenje smeća se smatra oslobađanjem od svih dobrih stvari koje ste stekli i može predvideti finansijske poteškoće. Stoga je najbolje temeljno očistiti dom pre praznika i izneti smeće pre i posle kako biste izbegli gubitak sreće i prosperiteta.

