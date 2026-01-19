Šta se zapravo radi sa slavskom svećom sutradan? Crkva je jasna: Ako želite blagoslov, ispoštujte ova 2 običaja

Slavska sveća je simbol vere i tradicije – otkrijte kako se pravilno pali, gasi i koristi posle slave u skladu sa običajem.

U sezoni slava mnogi imaju dilemu šta uraditi sa slavskom svećom kada slava prođe – da li se slavska sveća gasi na uobičajen način ili postoji posebno pravilo koje treba ispoštovati kako se ne bi narušio običaj i ‘naljutio svetac’

Najbolje je da slavska sveća bude od pravog voska, jer se on sporije i ravnomernije topi. Dužina sveće zavisi od materijalnih mogućnosti domaćina, a najčešće u crkvenim prodavnicama nude one od 50 do 60 centimetara.

Sveću možete da ukrasite papirnim ukrasom, koji je ujedno i zaštita da vosak ne padne na stolnjak. Poslednjih decenija običaj je da se na sveću zalepi sličica sveca zaštitnika.

Slavska sveća – pravila koja domaćin mora da ispoštuje

Običaji nalažu da domaćin upali slavsku sveću neposredno pred rezanje kolača. Pre nego što to učini, trebalo bi da se prekrsti, pomoli, pomene Boga i sveca kojeg slavi, poljubi sveću i onda je upali.

Slavska sveća trebalo bi da gori tokom celog dana. Kada domaćin želi da je ugasi, trebalo bi da se prekrsti, uzme čašu sa vinom, iz nje zahvati malo vina i sipa uz fitilj sveće. Vino će lagano ugasiti sveću.

Običaji čuvanja i paljenja slavske sveće

Mnoge domaćice posle obeležavanja slave odlažu slavsku sveću u fioku i pale je prilikom zajedničkih porodičnih molitvi tokom godine. Druge, pak, čuvaju sveću i pre naredne slave nose je u crkvu i pale pre liturgije. Oba običaja su ispravna.

Slavsku sveću, možete, takođe paliti i kada sveštenik bude dolazio u dom da sveti vodicu pred Uskrs, ali i kada vam naiđu teški trenuci u životu, pa želite da se pomolite svom svecu zaštitniku i pronađete duševni mir, piše Telegraf.

Slavska sveća nije samo ukras na trpezi, već simbol vere, tradicije i poštovanja prema svecu zaštitniku. Bilo da je čuvate u domu, palite tokom molitve ili nosite u crkvu, važno je da običaje ispoštujete sa dostojanstvom i verom – jer upravo u tome leži snaga slavske sveće i njenog značaja u životu svake porodice.

