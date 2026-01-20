Šta treba da uradite sa slavskim kolačem, slavskim žitom i svećom posle slave? 

Ovi simboli slave i običaji oko slavske trpeze nisu samo tradicija — oni su izraz zahvalnosti, vere i zajedništva

Krsna slava je simbol pravoslavlja koji se kod Srba prenosi s kolena na koleno, i predstavlja dan kada se porodica okuplja da proslavi svog svetitelja. To se radi uz molitvu, zajedništvo i tradicionalnu trpezu.

Na slavskom stolu neizostavno su četiri simbola slave — slavski kolač (pogača), slavsko žito, sveća i vino. Svaki sa svojim značenjem i ulogom u obeležavanju praznika.

Slavski kolač i njegovo značenje

Slavski kolač, često nazivan i pogacom, simbol je Hrista — hleb života. Testo se mesi od čistog pšeničnog brašna i često se ukrašava tradicionalnim znakovima poput IS-HS-NI-KA, što znači “Isus Hristos pobeđuje”.

Ovaj hleb predstavlja zahvalnost Bogu za život, zdravlje i blagoslove koje porodica prima tokom godine. Pre nego što se kolač slomi i posluži gostima, pali se sveća pored njega i izgovara molitva.

Slavsko žito: simbol večnog života

Slavsko žito se priprema od kuvane pšenice i često se zaslađuje i ukrašava orašastim plodovima. Ono simbolizuje smrt i vaskrsenje Hristovo, ali i život i sećanje na preminule pretke.

Pšenica, kao zrno koje umire i ponovo niče, u hrišćanstvu predstavlja simbol večnog života. Žito se tradicionalno služi gostima pre nego što sednu za trpezu, uz čašu vina ili vode, i obično ga nudi domaćica.

Slavska sveća i vino

Slavska sveća se pali na dan slave i simbolizuje svetlost Hristove nauke, koja vodi porodicu kroz život. Ona ostaje upaljena veći deo dana, a kada izgori do određenog nivoa, domaćin je gasi vinom — simbolom njegove predanosti i poštovanja.

Vino na slavskom stolu predstavlja radost, zajedništvo i Hristovu krv koja je data za spasenje čovečanstva

Šta raditi sa pogačom i žitom posle slave

Mnoge domaćice se suoče sa pitanjem šta uraditi sa ostacima pogače i žita nakon što se slavlje završi. Prema običajima, ova dva simbole se ne sme baciti, jer imaju posebnu simboliku i vrednost.

Umesto toga, pogača se može podgrejati, prepeći ili iskoristiti u jelima poput popare ili prženice — važno je da se ne baci. Ako se ipak ne pojede, slavsko žito može da stoji u frižideru do nekoliko dana i koristi se, na primer, kao slatkiš sa šlagom ili se podeli ukućanima i gostima. Ako ništa drugo, preostala pogača i žito mogu se dati životinjama u domaćinstvu.

Ovi simboli i običaji oko slavske trpeze nisu samo tradicija — oni su izraz zahvalnosti, vere i zajedništva, koji povezuju porodicu sa svojim precima, ali i sa duhovnim korenima kroz molitvu, hleb i pšenicu

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com