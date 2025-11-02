Šta znači 6-7? Viralni izraz Generacije Z otkriva više nego što mislite

Gen Z sleng 6-7 opisuje osobu ili situaciju koja je bolja od proseka, ali ne dostiže savršenstvo. To je iskren, pomalo samoironičan način da se izrazi realnost u svetu prepunom filtera i preuveličavanja

Potpuno novi sleng izraz proširio se poslednjih nedelja internetom, a zove se „6-7“. Izgovara se „six-seven“ (šest-sedam), a ponekad se piše kao „67“. Ovaj termin je brzo postao uobičajena fraza za mnoge pripadnike generacije Z i verovatno ga vaši tinejdžeri koriste.

Odakle potiče izraz „6-7“

Poreklo slenga „6-7“ potiče iz mešavine pop kulture i internet memova. Za NBA zvezdu Lamelo Bola, poznatog po svom blistavom stilu i na terenu i van njega, kaže se da je imao veliki uticaj.

Sa prosečnom visinom u NBA ligi od 197 cm, Bol je postao mem figura zahvaljujući svojoj odeći i, budimo iskreni, povremenim „osrednjim“ nastupima. Kako Bleacher Report napominje, njegova ličnost je doprinela usponu ove fraze.

Zatim, tu je i reper Skrila, čija je pesma iz decembra 2024. „Doot Doot (6-7)“ sadržala taj izraz. U pesmi, Skrila repuje: „6-7, upravo sam udario pravo na autoput.“

Obožavaoci su počeli da koriste pesmu u spotovima LaMelo Bola, i tako je „6-7“ postala sledeća velika stvar. Gest rukom takođe često prati frazu.

Kako se koristi „6-7“?

Često se koristi za opisivanje bilo čega u životu, od toga kako je prošao vaš dan do toga zašto niste stigli da uradite domaći zadatak. Deca ga koriste da objasne gotovo sve bez mnogo razmišljanja.

Jedna kreatorka TikToka, Lindzi, objasnila je: „Bukvalno ne postoji okolnost u kojoj dete ne bi reklo ‘šest-sedam’.“ A najsmešnije od svega Mnogi tinejdžeri čak ni ne znaju zašto to govore. „To je jednostavno deo žargona sada“, rekao je za The Hill.

Ponekad se „6-7“ koristi da opiše nešto „prosečno“ ili „osrednje“, posebno u vezi sa nastupima LaMela Bola. Ali u svetu generacije Z, ta fraza je opšti izraz za sve i svašta, poput novog oblika ležerne skraćenice.

Bez obzira da li pitate o vremenu, šta jesti ili kako se neko oseća, verovatno ćete čuti „6-7“ kao odgovor.

Šta posle „6-7“

Kao i kod svakog internet trenda, životni vek „6-7“ ostaje neizvestan. Mogao bi da izbledi kao i mnogi drugi sleng izrazi, ili bi mogao da postane stalni deo rečnika generacije Z.

Ako želite da razumete digitalnu kulturu i da ostanete u toku sa jezikom koji oblikuje komunikaciju na mrežama, poznavanje izraza poput Gen Z sleng 6-7 je ključ. To nije samo reč – to je signal generacije koja vrednuje iskrenost više od savršenstva.

