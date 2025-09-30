Šta znači ako dobiješ novac baš u četvrtak? Baka je imala strogo pravilo

Da li ste ikada dobili novac baš u četvrtak? Evo zašto ga ne treba trošiti pre nedelje.

Ako ti se novac nađe u rukama u četvrtak, a nisi ga planirao ni očekivao – ne troši ga do nedelje. Tako je govorila moja baka, a veruj mi, nije bila žena koja je olako verovala u gluposti. Imala je svoje razloge, i svaki put kad sam je poslušao, nešto se poklopilo.

Zašto baš četvrtak?

Četvrtak se u narodnom verovanju smatra danom prelaza i pripreme. Ako ti se novac pojavi neočekivano – bilo da ga nađeš, dobiješ na poklon ili ti neko vrati dug – taj novac nosi poruku.

Prema starim običajima, četvrtak je dan kada se ne započinju novi poslovi, ne donose velike odluke, a novac se ne dira jer se veruje da je „energetski zaražen“ – još nije „tvoj“ u punom smislu.

Šta da radim ako dobijem novac u četvrtak?

Ako ti se dogodi da dobiješ novac u četvrtak, evo šta treba da uradiš:

Ne troši ga odmah. Ostavi ga sa strane, u posebnu kutiju, fioku ili novčanik koji ne koristiš svakodnevno. Ne vraćaj dugove tim novcem. Veruje se da vraćanje dugova u četvrtak donosi nove finansijske blokade. Ne ulaži, ne kupuj, ne poklanjaj. Sačekaj da prođe vikend – idealno je da ga koristiš tek u nedelju, danu kada se „otvaraju putevi“. Zapiši šta si dobio i kako. Baka je uvek govorila: „Ako znaš odakle je došao, znaćeš i kuda ide.“

Da li ovo ima veze sa praznoverjem?

Naravno da ima. Ali praznoverje često čuva duboku psihološku logiku. Četvrtak je dan kada se nešto završava, ali još nije počelo. Ako u tom međuprostoru uđe novac, može da povuče sa sobom i tvoju sreću – ako ga prerano pustiš.

Šta da zapamtiš

Ako ti se novac pojavi u četvrtak, ne diraj ga do nedelje.

Ne koristi ga za dugove, poklone ili kupovine.

Sačuvaj ga i prati šta se dešava – možda ti donese više nego što misliš.

Baka nije bila prazna priča – njeni saveti su često bili tačni jer su bili promišljeni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com