Šta znači ako nikada ne nosite gotovinu i uvek sve plaćate karticom?

Sa dolaskom digitalnih novčanika, mnogi ljudi više vole da koriste ovaj način plaćanja umesto gotovine, jer im pomaže da drže tačnu kontrolu nad svojim troškovima, dok ako plaćaju gotovinom ne shvataju šta troše.

Prema psihoanalitičaru Rodžeru Lovenštajnu, za mnoge potrošače platne kartice oduzimaju veliki deo muke kupovine, dok ih vađenje novca iz novčanika tera da se zapitaju da li zaista treba da kupe neki predmet.

Iako za mnoge, potreba za podizanjem novca sa bankomata može biti zamorna kada se sve što kupe može platiti karticom, bilo kreditnom ili debitnom, prema finansijskoj psihologiji.

Šta znači ako se uvek sve plaća karticom?

1. Kontrola troškova

Za razliku od gotovine, kartice omogućavaju veću kontrolu nad potrošnjom, jer možete pregledati mesečne transakcije po datumu i lokaciji. Zbog toga se neki ljudi odlučuju za ovaj resurs.

2. Veća sigurnost

Iako mnogi ljudi u to ne veruju i misle da su kartice obično manje bezbedne jer ih je ponekad lako hakovati, one zapravo mogu biti bezbednije od gotovine, jer u slučaju krađe ili gubitka mogu biti otkazane ili blokirane, čime se sprečava gubitak novca. Dok je izgubljenu ili ukradenu gotovinu nemoguće povratiti. Zbog toga mnogi ljudi biraju prvu opciju.

3. Smanjenje malih troškova

Oni koji žele da prestanu da troše male količine novca, koje često prolaze neprimećeno i za koje neki smatraju da ne utiču na njihove finansije, ali to je netačno i, kako to rade sa gotovinom, ne realizuju te dodatne troškove, a ako to rade sa karticom imaju bolju kontrolu.

4. Više udobnosti

Plaćanje karticom ne samo da štedi vreme prilikom kupovine, već je i lakše od plaćanja gotovinom, posebno u onlajn prodavnicama ili kada je potrebna veća potrošnja.

5. Prednosti

Neke kreditne kartice često nude programe nagrađivanja, popuste, pristup događajima ili posebne usluge za korišćenje ovog načina plaćanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com