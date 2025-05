Šta znači ako se osoba uvek potpisuje svojim inicijalima? Psiholozi imaju odogovor

Pisanje rečenice olovkom na papiru ili potpisivanje dokumenta može otkriti mnoge karakteristike osobe koja to radi. Kraljevska španska akademija definiše grafologiju kao „proučavanje posebnosti nečijeg rukopisa, sa ciljem da ih identifikuje ili pokuša da odredi njihove psihološke karakteristike“. Nije isto potpisati inicijalima ili mešati mala i velika slova. Svaki detalj je važan i ima značenje za ovu disciplinu.

Prema specijalizovanom sajtu British Graphology, rukopis je lični koliko i naši otisci prstiju i naš DNK. Stručni grafolog može analizirati rukopis osobe kako bi stekao objektivan pogled na ličnost i otkrio kako pojedinac misli, oseća se i ponaša. Čak je detaljno navedeno da je, pošto pisanje nikada ne laže, korisno u raznim oblastima. Na primer, može se koristiti za analizu ličnosti kandidata za posao, otkrivanje da li je potpis falsifikovan, ili čak otkrivanje nekih osobina istorijskih ličnosti.

Kada se osoba uvek potpisuje svojim inicijalima, to znači da se nesvesno opredeljuje za jednostavan, brz i efikasan način da se identifikuje. Sa psihološke perspektive, ovo može odražavati ličnost koja rešava probleme, fokusirana na rezultate i jasna. Oni imaju tendenciju da budu pojedinci koji cene funkcionalnost i direktni su i efikasni u svom ličnom životu.

Takođe, potpisivanje inicijalima može pokazati da je osoba stidljiva, jer nenapisivanjem punog imena i prezimena radije zadržava ili skriva svoj identitet. To čak može ukazivati na osobu koja odluči da zadrži određeni nivo anonimnosti ili privatnosti kako bi izbegla izlaganje. Ovaj tip je veoma čest među pojedincima koji žele da prođu neprimećeni.

Prema Školi prava i bezbednosti, veličina slova, preostali razmaci i margine i da li su slova okrugla ili kvadratna su ključni elementi koje treba uzeti u obzir prilikom analize potpisa. Pre svega, mali rukopis odražava da li je osoba introvertna ili previše fokusirana. S druge strane, krupno pismo pokazuje koliko je samouverena ili kakav je njen pogled na svet.

Drugo, margine pokazuju kako osoba bira da organizuje vreme. Veličina pruža konkretne informacije o tome koliko ste uredni i kakav je vaš estetski ukus. S druge strane, ako ima razmaka prilikom pisanja slova kao što su d, b, g ili p, to je negativan znak. To znači da kada pri pisanju odvoje kružić od linije, to je znak sukoba ili detinjstva sa problemima sa roditeljima.

Konačno, okruglo slovo se tumači kao znak dobrote. U ovim slučajevima, osoba se smatra smirenom, pasivnom i izbegava konfrontacije. S druge strane, slova sa veoma oštrim uglom predstavljaju ljude koji su energični, čvrsti, pa čak i, u najekstremnijim slučajevima, agresivni. Međutim, ove karakteristike se vrednuju prema učestalosti i drugim grafičkim aspektima.

