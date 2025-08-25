Šta znači ako vam pas liže ruku: Nije ljubav, evo šta želi da vam poruči

Mali gestovi vašeg psa kriju dublje poruke – otkrivamo šta znači kada vam pas liže ruku i kako da pravilno razumete njegovu komunikaciju

Psi izražavaju svoje emocije na razne načine – od suptilnih do potpuno očiglednih. Iako ne mogu da pretoče svoja osećanja u reči, psi imaju neočekivano veliki repertoar načina na koje iskazuju ljubav.

Vaš najbolji četvoronožni prijatelj vam može pokazati da vas voli naslanjajući se na vas ili donoseći vam svoju omiljenu igračku.

Kako pas pokazuje ljubav?

U jednom smo slični psima, svoje emocije i mi i oni izražavamo na brojne načine, od suptilnih do potpuno očiglednih. A ako želite da otkrijete da li vas vaš ljubimac istinski voli, donosimo znake koji vam to potvrđuju.

Liže vas po ruci, nozi, obrazu

Jedan od čestih gestova kojima pas pokazuje ljubav i privrženost je lizanje. Po nekim mišljenjima, kada pas liže svoga gazdu, on ga zapravo ljubi i tako iskazuje svoju ljubav. Osim toga psi, a naročito mladi psi na taj način poručuju i da je vreme za obrok. Međutim, lizanje takođe može biti i znak pokornosti. U divljini, slabiji psi ližu jače u znak pokornosti što predstavlja način uspostavljanja harmonije u čoporu. U kućnim uslovima pas ovakvim gestom pokazuje da zna ko je gazda.

Održava kontakt očima sa vama

Da neko čini da se osećate neprijatno, nesigurno ili ugroženo na bilo koji način, da li biste ga gledali u oči? Definitivno ne! Dug, neprekidan kontakt očima rezervisan je samo za one koje volite, i kojima verujete. Isto važi i za pse. Održavanje kontakta očima nije samo korisno sredstvo dok trenirate svog psa, već vam može pomoći da stvorite s njim duboku vezu.

Kada vas vaš pas dugo gleda, njegov mozak oslobađa hormon sreće oksitocin, pri čemu se javlja ljubav prema vama.

Valja se i okreće stomak

Još jedan od načina na koji pas pokazuje ljubav i poštovanje je valjanje na leđima. Ovakvo ponašanje psa sastavni je dio igre sa osobama koje voli i kojima veruje. Pokazivanje stomaka, mesto gde su najranjiviji, je dokaz poverenja. Ovaj gest znači da je pas potpuno opušten i da uživa u vašem društvu. Uzvratite ljubav maženjem i češkanjem njegovog stomaka. Ne pokušavajte na silu da okrenete psa na leđa, njegovo poverenje se zaslužuje.

Naslanja se na vas

Još jedan neobičan gest kojim psi pokazuju naklonost i ljubav je kada se naslanjaju celim telom na svog gazdu i gura ga. Osim toga pas ovakav vid ponašanja koristi i kako bi tražio pažnju. Ovakvo ponašanje nekada može biti i nezgodno posebno ako je u pitanju veliki snažan pas. Na ovakav gest dovoljno je uzvratiti malom pažnjom i pomaziti psa.

Često psi stavljaju glavu vlasniku u krilo tražeći da se maze. Ako vlasnik prestane da ga mazi, pas će njuškom pogurati njegovu ruku što bukvalno znači: Nastavi. Što si stao sa češkanjem?

Spava u vašem krevetu

Ako ne dozvoljavate svom psu da spava u vašem krevetu, ali on i dalje insistira na tome da makar spava sklupčan kraj vašeg kreveta, da biste ga ujutro zatekli na jastuku pored vas, to je znak da vas zaista voli. Ali, zašto je vaš pas toliko uporan? Njegova želja da bude blizu vas je znak da vam je apsolutno odan i da ne želi da bude ni tokom noći odvojen od vođe svog čopora.

Presrećan je kad dođete kući

Razmislite samo kako se vaš ljubimac ponaša kada dođete kući? Da li skače oko vas i na vas, maše repom? Da li vam liže dlanove, ili možda obraz?

Može se desiti da se čak upiški od uzbuđenja i to je znak da mu zaista mnogo značite. Osim toga ako i vi njega grlite, mazite i obraćate mu se ljupkim glasom, to samo podiže njegovo uzbuđenje do visina.

