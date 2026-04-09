Ako sanjate pokojnika, obratite pažnju na 1 stvar: Stari kažu da vam na ovaj način šalju važan znak

Šta znači sanjati pokojnika? Narodna verovanja i naučna objašnjenja

Gubitak voljene osobe je jedan od najtežih trenutaka kroz koji svako od nas, pre ili kasnije, mora da prođe.

Često se dešava da nas, nakon što prođe prvi talas bola, posete u snovima koji deluju toliko stvarno da se budimo sa suzama u očima.

Mnogi se pitaju šta znači sanjati pokojnika i da li ti snovi nose neku skrivenu poruku sa onog sveta ili su samo plod naše podsvesti.

Srpska tradicija i narodni običaji imaju vrlo jasna tumačenja za ove situacije koja se prenose generacijama.

Jedna stvar na koju odmah treba da obratite pažnju

Naši stari su verovali da je najvažnije zapamtiti emociju koju ste osetili tokom tog susreta u snu.

Ako je pokojnik bio nasmejan, miran i vedar, narod kaže da je to znak da je njegova duša pronašla mir.

Međutim, ukoliko vas u snu opominje ili izgleda zabrinuto, veruje se da vam skreće pažnju na neku važnu promenu u vašem životu.

Najvažnija stvar koju treba da uradite nakon takvog sna jeste da upalite sveću i namenite je za pokoj duše te osobe.

Šta znači sanjati pokojnika prema nauci i psihologiji

Psiholozi smatraju da ovi snovi zapravo predstavljaju proces žaljenja koji se odvija u dubini našeg uma.

Vaš mozak pokušava da obradi gubitak i da pronađe način kako da nastavi dalje bez te osobe.

Često sanjamo one koji nam najviše nedostaju u trenucima kada smo pod velikim stresom ili pred važnim životnim odlukama.

To je način na koji naša podsvest priziva autoritet i podršku koju smo nekada imali od te osobe.

Razgovor sa pokojnikom u snu i skrivene poruke

Mnogi pričaju kako su u snu vodili sasvim obične razgovore sa preminulim roditeljima ili bakama.

Narodna verovanja kažu da nikada ne treba ignorisati reči koje vam pokojnik uputi u snu, naročito ako su to saveti o zdravlju ili porodici.

Stariji ljudi u unutrašnjosti Srbije i danas veruju da je to direktna veza i da nam se oni javljaju kada smo u opasnosti.

Ukoliko vam u snu nešto traže, obično se savetuje da to isto kupite i podelite sirotinji za njihovu dušu.

Zašto se ovi snovi ponavljaju u određenim periodima

Primećeno je da se pitanje šta znači sanjati pokojnika najčešće postavlja oko zadušnica ili godišnjica smrti.

To su datumi kada su naše misli prirodno usmerene ka onima koji više nisu tu, pa se to reflektuje i u snovima.

Takođe, snovi se često javljaju kada u porodici dolazi do velikih događaja poput svadbi ili rođenja deteta.

Veruje se da oni na taj način „prisustvuju“ radosti koju nisu dočekali da vide za života.

VAŽAN SAVET:

Ako često sanjate preminulu osobu i budite se uznemireni, isprobajte stari narodni lek – pre spavanja popijte čaj od matičnjaka i izgovorite tihu molitvu. To će umiriti vašu dušu i omogućiti vam da sledeći put san bude blag i spokojan.

Da li je strah od ovakvih snova opravdan

Nema razloga za strah jer su ovi snovi najčešće znak ljubavi koja ne prestaje ni nakon fizičkog odlaska.

U našem narodu se kaže da „mrtvi ne dolaze da naude, već da opomenu ili uteše“.

Prihvatite te trenutke kao priliku da još jednom vidite dragi lik i osetite njihovo prisustvo.

Fokusirajte se na lepe uspomene koje vas vežu, jer će tako i snovi postati ređi i manje intenzivni.

Šta znači kada sanjate da vas pokojnik zove da pođete sa njim?

U narodu se ovo smatra ozbiljnim znakom da treba da obratite pažnju na svoje zdravlje, ali psiholozi to vide kao strah od sopstvene prolaznosti.

Zašto pokojnik u snu ćuti i samo me posmatra?

To obično simbolizuje vašu unutrašnju potrebu za odobravanjem ili osećaj krivice zbog nečega što niste stigli da im kažete.

Da li treba odmah otići na groblje nakon takvog sna?

Poželjno je posetiti večnu kuću, očistiti je i ostaviti malo vode ili cveća, jer to donosi duševni mir i vama i preminulom.

