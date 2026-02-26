Stara srpska imena koja više niko ne daje deci: A nose poruku lepšu od svih modernih

Ova stara srpska imena nose poruku lepšu od svih modernih, a mi smo ih zaboravili. Vreme je da ih se setimo pre nego što nestanu zauvek.

Svako ime koje su naši preci davali deci imalo je razlog. Nije bila moda, nije bila slučajnost, nije bio trend koji prolazi. Iza svakog imena stajala je poruka, želja, obećanje za ceo život. Moderna imena zvuče lepo, ali retko znače nešto. Stara srpska imena su bila drugačija, i upravo zbog toga zaslužuju da ih se setimo pre nego što zauvek nestanu.

Zašto smo okrenuli leđa imenima predaka

Negde u drugoj polovini dvadesetog veka, stara srpska imena počela su da ustupaju mesto stranim. Marko i Ana su opstali, ali Bratimir, Svetozar, Zorislava i Dragojla polako su nestajali.

Roditelji su hteli deci imena koja zvuče moderno, međunarodno, lako izgovorljiva svuda u svetu. I tako smo izgubili deo sebe koji se teško vraća. Nije bila loša namera, bila je želja da deca budu deo sveta. Ali u toj želji, nešto važno je ostalo za nama.

Ime nije reč, ime je sudbina

Svako staro srpsko ime je zapravo rečenica. Nije slučajno odabrana kombinacija glasova, ono nešto znači i to značenje je roditelj davao detetu kao poklon za ceo život.

Bratimir – onaj koji čuva mir među braćom

Svetlana – ona koja nosi svetlost

Dragoljub – onaj koga se drago voli

Zorislava – ona koja slavi zoru, novi početak

Miroslav – onaj čija je slava u miru, ne u ratu

Vlastimir – onaj koji vlada mirom

Radovan – onaj koji raduje sve oko sebe

Koja moderna imena nose takvu poruku? Koja moderna imena su zapravo obećanje?

Niko ih više ne izgovara, a bila su najlepša

Ima ih na stotine, a mi ih više ne dajemo deci. Svako od njih zvuči kao pesma i nosi istoriju naroda u sebi.

Vesna – dolazi od reči proleće, ko danas zna to?

Milunka – ime najveće srpske junakinje Prvog svetskog rata

Branimir – onaj koji brani mir

Dragomir – onaj koji je miran i drag svima

Ljubomir – onaj koji voli mir više od svega

Časlav – onaj koji časti slavu

Dobrivoje – onaj koji donosi dobro

Svako od ovih imena je priča za sebe, a mi smo te priče polako prestali da pričamo.

Dati detetu ovakvo ime nije staromodno

Stara srpska imena nisu samo reči. Ona su veza sa precima, sa jezikom, sa kulturom koja se polako gubi. Dati detetu ovakvo ime nije staromodno, to je čin ponosa i ljubavi prema onome odakle dolazimo.

Ima nečeg posebnog u tome kada ime znači nešto. Kada ga izgovoriš i osetiš da iza njega stoji ceo jedan narod, cela jedna istorija. Ta imena su preživela vekove, ratove, promene i zaslužuju da prežive i ovo doba.

Možda je vreme da ih se setimo. Možda je vreme da neka od njih damo svojoj deci. Jer ime koje nosi poruku vredi više od svakog modernog koje zvuči lepo a ne znači ništa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com