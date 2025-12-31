Stara srpska verovanja: Za jednu pojavu u novogodišnjoj noći kažu da je izuzetno dobar predznak

Inače, naši preci nisu praktikovali slavljenje Nove godine. Uglavnom su mladići i devojke išli od kuće do kuće i čestitali meštanima.

Običaji vezani sa Novu godinu i novi početak razlikuju se od naroda do naroda.

Stoga, u mnogim zemljama postoje zajednička ubeđenja da određene radnje u novogodišnjoj noći mogu uticati na sudbinu u narednim mesecima. Ipak, većina verovanja u našoj zemlji vezana je za stvari koje nikako ne smemo da uradimo ukoliko želimo da se naši planovi i želje zaista ostvare u narednoj godini.

Finansijska sigurnost jedna je od stvari kojima teži svako od nas, pa postoji čvrsto verovanje da 31. decembra ni 1. januara ne treba pozajmljivati novac. Takvo započinjanje godine predskazuje novih dvanaest meseci materijalnih problema.

Koja pojava je dobra u novogodišnjoj noći?

Iako važi verovanje da treba uraditi po neku sitnicu u vezi sa poslom, treba biti umeren. Sujeverje kaže da nije dobro preterano raditi 1. januara. Veliko angažovanje, posebno započinjanje nove aktivnosti na ovaj dan znači da ona neće biti prosperitetna. Naprotiv, biće osuđena na neuspeh. Jedite prasetinu, nosite crveno, ne bacajte smeće jer će ovako Nova godina biti ispunjena samo srećom.

Stari Srbi su verovali da čak i vetar u novogodišnjoj noći može da bude dobar nagoveštaj kakva će biti predstojeća godina. Pa tako, ukoliko vetra uopšte nema ili vetar duva sa juga, to je dobar znak. Prognozira da će naredna godina biti dobra i puna izobilja. S druge strane, ukoliko vetar duva sa istoka, godina će doneti nestašice i nevolje.

