Stari narodni trik za sreću i blagostanje: Pospite ovo oko kuće i prizovite novac i bogatstvo!

Prema narodnim verovanjima, so ima moć da pročisti prostor i prizove sreću i bogatstvo.

Ako želite da u vaš dom uđe blagostanje, dovoljno je da pospete so po svim prozorskim daskama i ostavite je da stoji dok se energija ne promeni.

Kako pravilno koristiti so u domu

So se posipa na prozorske daske i u uglove prostorija.

Ne sme se dodirivati rukama kada se uklanja.

Nakon što sreća ponovo uđe u kuću, so se pomete, stavi u kesu i odnese daleko od doma, gde se zakopa.

Dodatni rituali za privlačenje novca

Pored posipanja soli, veruje se i u druge običaje:

– čuvanje srebrnog novčića kao talismana,

– ne bacajte hleb, već hranite ptice i životinje,

– stavljanje mahovine ispod tepiha za privlačenje novca,

– poklanjanje novčanika sa novcem unutra.

Zašto baš so donosi sreću?

So se u mnogim kulturama smatra simbolom čistoće, zaštite i obilja. Njena moć da upija negativnu energiju čini je jednim od najstarijih i najjednostavnijih načina da se prizove novac i sreća u kući.

Ako želite da u vaš dom uđu sreća, novac i blagostanje, pospite so po prozorskim daskama i pratite stare narodne običaje. Ovaj jednostavan trik naših predaka i danas se koristi kao simbol zaštite i privlačenja pozitivne energije.

