Stari narodni trik za sreću i blagostanje: Pospite ovo oko kuće i prizovite novac i bogatstvo!

Prema narodnim verovanjima, so ima moć da pročisti prostor i prizove sreću i bogatstvo.
Ako želite da u vaš dom uđe blagostanje, dovoljno je da pospete so po svim prozorskim daskama i ostavite je da stoji dok se energija ne promeni.
Kako pravilno koristiti so u domu
So se posipa na prozorske daske i u uglove prostorija.
Ne sme se dodirivati rukama kada se uklanja.
Nakon što sreća ponovo uđe u kuću, so se pomete, stavi u kesu i odnese daleko od doma, gde se zakopa.
Dodatni rituali za privlačenje novca
Pored posipanja soli, veruje se i u druge običaje:
– čuvanje srebrnog novčića kao talismana,
– ne bacajte hleb, već hranite ptice i životinje,
– stavljanje mahovine ispod tepiha za privlačenje novca,
– poklanjanje novčanika sa novcem unutra.
Zašto baš so donosi sreću?
So se u mnogim kulturama smatra simbolom čistoće, zaštite i obilja. Njena moć da upija negativnu energiju čini je jednim od najstarijih i najjednostavnijih načina da se prizove novac i sreća u kući.
Ako želite da u vaš dom uđu sreća, novac i blagostanje, pospite so po prozorskim daskama i pratite stare narodne običaje. Ovaj jednostavan trik naših predaka i danas se koristi kao simbol zaštite i privlačenja pozitivne energije.
