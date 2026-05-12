Srbi su nekad ovo obavezno stavljali u temelj kuće: Zaboravljeni običaj koji brani dom od bede i nesreće!

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Stari srpski običaji za srećan dom: Naši stari su ovo stavljali u temelj da oteraju bedu i privuku mir. Tajna bogate kuće.

Stari srpski običaji čuvaju tajnu o tome kako se pravilno započinje gradnja da bi porodica bila zdrava i bogata.

Nekada se verovalo da kuća bez „žrtve“ u temelju nema dušu i da je podložna lošim uticajima.

Danas ove mudrosti polako zaboravljamo, ali se oni koji ih poštuju kunu da im u domu vlada mir.

Zašto je vino i žito ključ svakog temelja

Naši stari su uvek u prvi iskop stavljali žito, vino i ulje kako bi dozvali plodnost i izobilje.

Verovalo se da pšenica garantuje da niko u kući nikada neće biti gladan, dok vino simbolizuje radost.

Ovaj čin nije bio samo simbol, već duboko poštovanje prema zemlji na kojoj podižete krov nad glavom.

Šta simbolizuje novčić u uglu kuće

Ubacivanje srebrnog ili zlatnog novčića u sam ugao temelja bio je obavezan korak za svakog domaćina.

Taj novac se više nikada ne vadi, jer on služi kao „čuvar“ porodičnog bogatstva i garantuje finansijsku stabilnost.

Smatralo se da će kuća, ako se ovo preskoči, uvek „odlivati“ novac na nepredviđene troškove i kvarove.

Kako se pravilno osveštava temelj

Danas je običaj da se pozove sveštenik, ali su nekada domaćini sami posipali svetu vodicu u obliku krsta.

Bitno je da se ovaj ritual obavi u ranu zoru, pre nego što sunce potpuno ugreje, dok je priroda još čista.

Miris tamjana i iskrena molitva glave porodice smatrali su se najjačom zaštitom od svake nesreće.

SAVET: Ako kupujete već izgrađen stan ili kuću, stavite malo bosiljka i metalni novčić ispod praga ulaznih vrata. To će simbolično povezati vašu energiju sa prostorom i „zaključati“ sreću unutar zidova.

Koji su stari srpski običaji za useljenje

Kada se završi gradnja, prvi predmet koji ulazi u kuću su hleb i so, koji se stavljaju na sredinu sobe.

Tek nakon toga se unosi nameštaj, jer se veruje da prvo mora ući ono što život održava.

Mnogi i danas praktikuju da prenoće jednu noć u novoj kući pre zvaničnog preseljenja kako bi „osetili“ energiju.

Da li se i danas stavlja crvena tkanina na krov

Postavljanje crvene marame ili peškira na rogovima krova služi da odvrati „urokljive oči“ od novog doma.

Crvena boja je u našoj tradiciji oduvek bila moćno sredstvo za odbranu od zlih namera i zavisti prolaznika.

Ovaj običaj je opstao jer je vizuelno upečatljiv i svima jasno stavlja do znanja da je domaćin uspešno završio posao.

Šta raditi ako je kuća građena bez običaja

Nikada nije kasno da unesete blagoslov u svoj dom, čak i ako niste ništa stavili u sam temelj.

Dovoljno je da o velikim praznicima upalite sveću od čistog voska i pustite da njen dim prođe kroz sve prostorije.

Čist obraz, sloga u porodici i poštovanje predaka vrede više od bilo kog predmeta uzidanog u beton.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com