Starinsko jelo na kom su rasle generacije, zdravije je nego što možete i zamisliti!

Iako je vreme modernih tehnologija i savremenog načina života, sve više je onih koji se vraćaju korenima, pa praktikuju i starinska jela

Jedno takvo starinsko jelo je povezano sa biljkom koju mnogi zanemaruju. Svi znamo da je kopriva zdrava. Da mogu, naše bake bi je proglasile svetom biljkom. Ovo su sve dobrobiti koprive: Jača zube i kosti, odlična je za mineralizaciju u dobu rasta, trudnicama i dojiljama. Obezbeđuje dnevni unos kalcijuma u svakodnevnoj ishrani. Bogata je magnezijumom pa sprečava tegobe cerebralne, vaskularne, muskularno-tetanične i visceralne prirode. Kopriva osigurava potrebne količine cinka čiji nedostatak dovodi do poremećaja.

Ima dovoljna količinu vitamina K koji sprečava pojavu krvarenja, a njegov značaj za organizam i svakodnevno prisustvo u hrani razlog je da ga popularno nazivaju „faktor dugovečnosti“. Stvaranje hemoglobina pomažu gvožđe, bakar i vitamin C, a mangan pomaže aktiviranje gvožda iz depoa, pa je njena svakodnevna upotreba prava preventiva anemije.

Starinski recept za jelo od koprive:

Potrebno: Oko 20 vrhova mlade koprive (dakle, vrh biljke, može i više, ako imate); 1 glavica crnog luka, 1 kašika masti, 5 komada jaja, malo mleka, malo kajmaka.

Priprema: Koprive obarite u vreloj vodi (najviše 5 min da ključaju u vodi). U tiganju na masti propržite crni luk sitno iseckan, pa mu dodajte obarene koprive. Sve dinstajte najviše 5 minuta pa prelijte umućenim jajima u koja ste dodali malo mleka i malo kajmaka. Sve posolite i poslužite za doručak, a može i za neki drugi obrok.

Bonus savet

Čaj od lista koprive se koristi i kod pojačanih menstrualnih krvarenja, kod povišenog nivoa šećera u krvi i za pospešenje lučenja mokraće.

Takođe se koristi za tretman anemije zbog visokog sadržaja gvožđa, kao i za poboljšanje zdravlja kože i kose. Zbog svojih antiinflamatornih svojstava, pomaže u ublažavanju bolova kod artritisa i drugih upalnih stanja.

Preporučuje se da se čaj od koprive pije umereno. Uvek se konsultujte sa lekarom pre nego što započnete bilo koji novi biljni tretman, posebno ako imate postojeća zdravstvena stanja ili uzimate određene lekove.

Da biste napravili čaj od koprive, potrebno je da jednu do dve kašičice suvih listova koprive prelijete sa vrelom vodom. Ostavite da odstoji 10-15 minuta, a zatim procedite i pijte.

