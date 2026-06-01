Starinsko žensko ime donosi sreću i uspeh: Devojke koje ga nose u životu čekaju velike stvari

Postoji jedno starinsko žensko ime koje su naše prabake birale kada su želele da unuka izraste u ženu koja se ne lomi. Zvuči mekano, a iza njega stoji čvrst karakter. Ime je Dunja, i poslednjih godina se vraća u matičare brže nego što biste očekivali.

Zašto se baš Dunja vraća u modu

Roditelji su godinama jurili strana imena, a onda se nešto prelomilo. Mlade mame žele ime koje miriše na baba-tepsiju i jesen, a istovremeno odlično stoji uz prezime na diplomi sa Oksforda. Dunja radi oba posla. Ovo starinsko žensko ime je kratko je, jasno, ne treba ga sricati strancima, a ipak nosi sloj koji veštačka imena nemaju.

Šta ime Dunja zapravo znači

Dunja je ime istog korena kao i voće po kome je dobila ime, plod koji u narodnoj tradiciji simbolizuje plodnost, dom i izobilje. Stavljali su je na orman da miriše kuću, a njena tvrdoća je razlog što tradicija veruje da osobe sa ovim imenom teško lome pod pritiskom. U turskoj i bosanskoj tradiciji ime Dunja znači i svet, čitava vasiona u jednoj devojčici.

Kakve su devojčice koje nose ovo staro srpsko ime

Numerolozi koji se bave imenima slažu se oko jedne stvari. Dunje su uglavnom tihe na prvu, a onda vas iznenade. Ne traže pažnju, pažnja dolazi sama. Imaju jaku intuiciju i retko prave dramu oko sitnica, što ih u kolektivu čini omiljenima i među vršnjacima i među nastavnicima. U poslu kasnije postaju ljudi kojima šef veruje bez pitanja.

Ono što ovo tradicionalno ime za devojčicu izdvaja jeste energija stabilnosti. Dunje retko menjaju partnere, retko menjaju gradove iz hira, ali kada krenu, idu do kraja. Ta upornost je razlog zašto se kaže da su predodređene za velike stvari, ne zato što imaju sreću sa neba, već zato što ne odustaju kada je dosadno.

Da li je Dunja zaista ime koje donosi sreću

U srpskoj narodnoj tradiciji dunja se stavljala u devojačku spremu kao simbol srećnog braka i zdrave dece. Verovanje se prenelo i na ime. Sreća ovde nije lutrijska, već ona tiha, sporo akumulirana, koja se vidi posle desete godine života, ne posle prve.

Slavne Dunje koje su pomerile granice

Dunja Jovanić, srpska tekvondistkinja, osvajala je svetska odličja u kategoriji gde se trpi i krvari. Dunja Lavrova je jedna od najmlađih violinistkinja sa nastupima u Karnegi holu. Spisak nije dugačak jer ime nije bilo masovno, ali svaka Dunja koju nađete u biografskim leksikonima stigla je negde gde se ne stiže slučajno.

Šta da uradite ako razmišljate o ovom imenu

Probajte ga izgovoriti naglas uz prezime. Dunja se odlično slaže sa kratkim i sa dugim prezimenima, retko zvuči loše. Obratite pažnju samo na inicijale, jer kombinacija D. P. ili D. K. zna da bude nezgodna na školskim torbama. Ako vam ovo retko žensko ime i dalje zvuči dobro posle nedelju dana mrmljanja po kući, znate odgovor.

Postoje i druga zaboravljena ženska imena koja se vraćaju: Mileva, Smiljana, Anđa, Staka. Ali Dunja je trenutno jedina koja je istovremeno i moderna, i topla, i ozbiljna. Retka kombinacija.

Koje starinsko ime biste vi dali ćerki danas, a koje vam je baba htela nametnuti, pa ste se na kraju ipak pobunili

