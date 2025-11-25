Staro muško ime iz Biblije koje voli ceo svet: Ima veoma moćno značenje, popularno je i u Srbiji

Ime Matija potiče još iz Biblije. Ovo staro muško ime veoma je rasprostranjeno u Srbiji i svetu. Ima veoma moćno poreklo.

Staro muško ime Matija potiče još iz Biblije. Postoje čak tri verzije ovog imena, ali sve imaju isto, vrlo moćno značenje.

Ukoliko ste budući roditelj dečaka i smišljate mu ime, možda vam ovo staro, ali uvek aktuelno pomogne. U pitanju je ime Matija, a može se naći i u Bibliji.

Ime Matija je staro hebrejskog porekla i potiče od imena Matijahu, a prevodi se kao ‘dar od Boga’, odnosno ‘Božji dar’.

Ovo staro muško ime datira još od vremena Isusa Hrista, kada su zemljom hodali jedan od četvorice jevanđelista i tvorac prvog jevanđelja, Matej, a koji je bio i jedan od 12 Hristovih apostola.

Izvedena imena i prezimena

Danas se ovo ime može čuti u više verzija, kao što je Matija, Mateja ili Matej, a od njega su nastala i prezimena kao što su Matić ili Matijević.

Popularni nadimci za dečake sa ovim imenom su Matko, Mateša, Matan i Mato.

(Krstarica/Yumama)

