Stavite gumicu za tegle oko telefona: Razlog je toliko pametan da ćete ga odmah iskopirati

Zaboravite skupe držače. Gumica za tegle na telefonu rešava problem u kolima za sekund. Ovaj trik štedi novac i živce, a svi ga kopiraju!

Obična gumica za tegle na telefonu postaje najstabilniji držač za navigaciju kada se provuče kroz rešetku ventilacije u vašem automobilu.

Ovaj genijalni potez momentalno eliminiše potrebu za skupim plastičnim nosačima koji stalno otpadaju i čini vašu vožnju bezbednijom.

Često zaboravljamo da su najjednostavnija rešenja zapravo i najbolja, baš kao što su nas učile stare narodne mudrosti o snalažljivosti. Dok industrija pokušava da vam proda komplikovane magnete i vakuum držače, zaboravljena logika ‘štapa i kanapa’ ovde odnosi ubedljivu pobedu.

Zašto biste rizikovali da vam telefon padne pod papučicu kočnice usred gužve? Godinama vozači prave istu grešku kupujući jeftinu plastiku koja puca na suncu, dok im se rešenje nalazi u kuhinjskoj fioci. Primena ovog trika je stvar čiste logike i uštede.

Kako se postavlja gumica za tegle na telefonu?

Ovaj proces traje manje od deset sekundi, a rezultat je neverovatno čvrst nosač.

Uzmite jednu čvršću, deblju gumicu za tegle (proverite da nije ispucala).

Provucite gumicu kroz gornju rešetku ventilacije na instrument tabli tako da napravite malu petlju.

U dobijenu petlju ubacite svoj uređaj i zategnite.

Telefon se ne pomera ni milimetar, čak ni na najgorim rupama na putu.

Ekran ostaje potpuno vidljiv za navigaciju, a novčanik ostaje pun.

Zašto je ovo bolje od kupovnih držača?

Kupovni držači često blokiraju vidno polje ili ostavljaju lepljive tragove na staklu. S druge strane, gumica za tegle na telefonu koristi postojeću infrastrukturu vašeg vozila bez ikakvih oštećenja. Osim toga, ventilacija hladi telefon dok radi navigacija, sprečavajući pregrevanje uređaja leti.

Ako želite dodatnu sigurnost, koristite dve gumice ukrštene u obliku slova X. Ovo stvara ‘kavez’ koji drži telefon i u najekstremnijim uslovima vožnje, idealno za terenska vozila.

Koliko ste novca do sada bacili na plastične držače koji su završili u kanti?

