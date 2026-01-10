Stavite tačno ovoliko metalnih novčića u novčanik, brzo će biti pun i privući sreću, novac i bogatstvo

Idealno bi bilo da u novčaniku uvek imate tačno osam metalnih novčića. Verovanja kažu da to privlači sreću, novac i bogatstvo.

Naime, u Kini postoji verovanje u srećne brojeve. Najsrećniji broj je osam, koji simbolizuje izobilje i bogatstvo.

Kinezi vole ovaj broj, pa se stanovi na osmom spratu ili automobili s registarskim tablicama koje sadrže broj osam često prodaju po većoj ceni, jer se smatraju srećnim.

Prema tradicionalnoj tao kulturi, broj osam predstavlja celovitost i simbolizuje ceo univerzum zbog osam smerova. U savremenoj Kini, izgovor za broj osam zvuči slično kao reč „imućan“ ili „brzo stečeno bogatstvo“. Stoga je ovaj broj gotovo simbol novca.

Da biste privukli sreću i bogatstvo, u novčaniku bi trebalo da nosite metalnih novčića u sitnim apoenima čiji je zbir osam.

Bilo bi idealno da uvek u novčaniku imate osam kovanica.

Osim toga, držite novčiće u odvojenom delu novčanika tako da njihov zbir takođe iznosi osam. Kovanice od jednog, dva i pet dinara su povoljnije od četiri puta po dva dinara, jer se broj četiri ne smatra srećnim.

