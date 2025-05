Stavite večeras jednu sitnicu pod jastuk ako želite da vam se želje ostvare, privlači neverovatnu sreću i bogatstvo

Znate li šta je tehnika manifestacije?

Verujemo da svi imate neke želje koje biste voleli da vam se ostvare. Ali ako stalno govorite sebi „ma nema šanse da se to desi, neće to sigurno meni“, sve lepo što biste voleli neće se dogoditi. Znate li šta takvim razmišljanjem sebi radite, a toliko toga biste mogli da promenite?

Možete da manifestujete ono što želite, jer moć koju poseduje svako od nas je dovoljno velika da bismo nešto toliko silno želeli i na kraju dobili. U prevodu, sami delom utičete na to šta će vam se dogoditi i to vašim razmišljanjem, odnosno nesvesno putem misli šaljete poruku.

Znamo da većina ljudi nema idealne živote i sigurno im nije onako kako bi želeli, ali ne smete se samo zatvoriti u sobu i sedeti i plakati. Preuzmite kontrolu nad svojim životom! Ako imate nešto što biste voleli da vam se ostvari, a ima sigurno, probajte jednu od najrasprostranjenijih manifestacija, sa jastukom.

Uzmite jedan papirić i napišite ono što biste voleli da vam se ostvari. Stavite ispod jastuka i u to verujte svim srcem, ali zaista. Ovo nisu nikakve gluposti, sigurno da vaše razmišljanje ima bar malo uticaja na ono što vam se događa. Setite se i izreke „Kakve su ti misli, takav ti je život“. E sada, da se vratimo na manifestaciju. To što napišete, pišite u sadašnjem vremenu, na primer „Sada sam najbolja na poslu koji radim“, „Sada sam ostala u drugom stanju“… Napišite to nekoliko puta, a onda i izgovorite naglas isto par puta.

Ne postoji sad neko objašnjenje koliko biste puta to trebali da radite. Poenta je da tom porukom počnete da jačate samopouzdanje i da zaista mislite kako će se to ostvariti. Onda se zapitajte zašto to želite. Na primer zašto želite novu kuću, i onda ćete nabrajati da bi nam bilo udobnije, da bi nam bilo lepše, da bi deca imala gde da spavaju…

Ne! Fokusirajte se na emocije, jer kada navedete sve materijalno onda ćete doći do onoga „da bismo se osećali srećno“.

