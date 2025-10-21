Stiglo je i to vreme: Evo kada pomeramo kazaljke na satu

Uskoro stiže promena kazaljki na satu i kreće zimsko računanje vremena. Zbog toga ćemo spavati sat vremena duže, međutim dan će trajati kraće.

U noći između subote, 25. oktobra, i nedelje, 26. oktobra 2025., sat će se pomeriti – ali ne unapred. Tačno u 3:00 ujutro, kazaljke se vraćaju na 2:00, čime dobijamo sat dužeg spavanja.

Zašto i dalje pomičemo kazaljke?

Praksa letnjeg i zimskog računanja uvedena je radi uštede električne energije, zbog toga da bi se tokom leta koristilo prirodno svetlo ranije u danu. Evropski parlament pre nekoliko godina glasao za ukidanje ove prakse, međutim usvajanje rešenja je ostalo na državama članicama — i do danas nije doneta konačna odluka.

Šta promena donosi?

Dobićemo sat više sna, što neki doživljavaju kao mali luksuz u večernjim satima.

Međutim, dani će početi da bivaju kratki — već tokom kasnog popodneva tamnije će se spuštati.

Promena ritma može uticati na bioritam: neki ljudi mogu osetiti umor, otežano buđenje ili poremećaj sna u narednim danima.

Da li će ovo trajati zauvek?

Iako je ideja o ukidanju pomeranja sata podržana u Evropskom parlamentu, zemlje članice nisu se dogovorile oko čvrstog rešenja. Svaka država još treba da odluči hoće li zadržati letnje računanje vremena ili standardno, a neke države su se još odavno rešile ove prakse pomeranja sata.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com