Stiv Džobs je još davno otkrio znak koji pokazuje da je neko izuzetno inteligentan!

Stiv Džobs otkrio je jednom prilikom osobinu koji pokazuje da neko ima visoku inteligenciju, a njegova izjava je ponovo viralna.

Ovaj veoma inteligentan čovek, koji je 1976. godine sa dvojicom prijatelja osnovao kompaniju Apple, u govoru na Akademiji dostignuća u junu 1982 je rekao:

„Pamćenje je važno. Ali takođe je važno da vidite širu sliku, kao da gledate u grad sa 80. sprata. I dok drugi ljudi pokušavaju da shvate kako da stignu od tačke A do tačke B čitajući glupe male mape, samo inteligentni vide sve pred sobom“.

Koristio je „test piva” na razgovorima za posao

Inače, Džobs je koristio i „test piva“ da intervjuiše kandidate za rad u svom tehnološkom gigantu. Naime, ljude je izvodio u šetnju i na pivo da vidi da li će mu pristajati za društvo.

Izvođenje potencijalnih zaposlenih u šetnju bi im pomoglo da se malo opuste, a kada bi Džobs dovodio kandidate u pab, navodno bi im postavljao pitanja poput: „Kada ste poslednji put nešto postigli?“ ili „Šta ste radili prošlog leta?“

On je jednostavno pokušavao da bolje upozna pojedinca. Džobsov cilj u intervjuisanju kandidata bio je da pronađe najbolje od najboljih, „A-igrače“, kako ih je jednom nazvao.

„Otkrio sam da kada skupite dovoljno A-igrača, kada prođete kroz neverovatan posao pronalaženja tih A-igrača, oni zaista vole da rade jedni sa drugima. Zato što nikada nisu imali priliku da to urade,“ objasnio je Džobs

