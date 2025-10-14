Stiven Hoking i njegovo mračno predviđanje za smak sveta: Moglo bi da se ostvari uskoro

Jedan od najpoznatijih svetskih naučnika, Stiven Hoking, tokom života je često upozoravao na opasnosti koje prete čovečanstvu. Njegova predviđanja nisu bila zasnovana na mašti, već na naučnim analizama i posmatranju globalnih trendova.

Opasnost od veštačke inteligencije

Hoking je smatrao da razvoj veštačke inteligencije može doneti ogromne koristi, ali i veliku pretnju. Ako AI postane moćnija od ljudi i počne da donosi odluke samostalno, postoji rizik da ljudska vrsta izgubi kontrolu nad sopstvenom budućnošću.

Pretnja klimatskih promena

Još jedna od njegovih velikih briga bila je povezana sa klimatskim promenama. Upozoravao je da bi globalno zagrevanje moglo dovesti do katastrofalnih posledica – od topljenja ledenih kapa i porasta nivoa mora, do uništavanja ekosistema i masovnih migracija.

Nuklearni sukobi i pandemije

Hoking je isticao da ljudska destruktivnost može biti jednako opasna kao i prirodne sile. Nuklearni rat ili globalna pandemija, prema njegovim rečima, mogli bi da ugroze opstanak čovečanstva u veoma kratkom roku.

Potraga za novim planetama

Zbog svih ovih rizika, Hoking je verovao da ljudi moraju da pronađu način da opstanu i van Zemlje. Smatrao je da kolonizacija drugih planeta nije luksuz, već nužnost za dugoročni opstanak ljudske vrste.

Hokingova predviđanja o kraju sveta nisu bila namenjena zastrašivanju, već buđenju svesti. Njegova poruka bila je jasna – čovečanstvo mora da prepozna opasnosti i da deluje na vreme kako bi obezbedilo svoju budućnost.

