Stravičan požar progutao dom još jednog glumca (foto)

Požari u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, koji su poslednjih dana uništili nekoliko hiljada domova, od pokretnih kuća do raskošnih rezidencija, nisu poštedeli ni domove nekih zvezda koje žive u blizini Malibua.

Nakon Džerarda Batlera, pop pevačica Majli Sajrus navela je da je kuća u kojoj je živela sa australijskim glumcem Llijamom Hemsvortom u potpunosti izgorela.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.

To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw

— Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018