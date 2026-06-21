Nedelja je, a vi osećate grč u stomaku? 3 znaka da vam posao ozbiljno narušava zdravlje

Osećate tenziju pred ponedeljak? Saznajte kako stres na poslu uništava zdravlje i primenite 3 brza saveta da povratite mir već danas.

Stres na poslu i onaj prepoznatljivi, težak grč u stomaku ne moraju da vam pokvare još jednu nedelju dok tek ispijate prvu jutarnju kafu.

Taj osećaj koji vam kvari slobodan dan nije obična lenjost, već jasan znak da vam posao ozbiljno narušava zdravlje.

Telo nikada ne laže, ono prvo oboli kada duša više ne može da trpi pritisak.

1. Konstantan umor koji ne prolazi ni posle vikenda

Ako se budite premoreni čak i kada ste spavali osam sati, vreme je za ozbiljnu uzbunu.

Hronični stres na poslu konstantno troši vaše rezerve energije i ne dozvoljava nervnom sistemu da se resetuje tokom slobodnih dana.

Kada vam ceo vikend prođe u grču i razmišljanju o ponedeljku, vaše telo zapravo uopšte nije imalo pravi odmor.

2. Iznenadni problemi sa stomakom i česte glavobolje

Stomak je naš drugi mozak i on uvek prvi reaguje na svaku vrstu napetosti i toksičnog okruženja.

Mučnina, gorušica ili stalni pritisak u slepoočnicama jesu direktne fizičke posledice preopterećenja na radnom mestu.

Ako hvatate sebe da svakog vikenda pijete lekove protiv bolova, problem nije u vašem imunitetu, već u firmi.

3. Gubitak strpljenja i emotivna praznina prema najbližima

Kada vas posao psihički melje, kući više ne donosite radost već samo nervozu, bes i hroničnu prazninu.

Primećujete da lako planete na partnera, decu ili prijatelje zbog sitnica koje ranije niste ni registrovali u životu.

To se dešava jer je vaša čaša tolerancije prepuna i nemate više snage da procesuirate čak ni najobičniji razgovor.

Kako da „hakujete“ nedelju i povratite mir?

Prvi korak je da potpuno isključite službene mejlove i sve poslovne aplikacije na telefonu već u petak popodne.

Zatim, uvedite pravilo da u nedelju predveče izađete u brzu šetnju od 20 minuta, ali strogo bez mobilnog telefona u džepu.

Na kraju, isplanirajte jednu lepu stvar za ponedeljak posle posla, poput kafe sa prijateljem, kako vam ponedeljak ne bi bio asocijacija samo na patnju.

SAVET

Naučna istraživanja iz oblasti neuropsihologije pokazuju da samo 10 minuta svesnog disanja u kadi ili mračnoj sobi nedeljom uveče drastično spušta nivo kortizola.

Primenite pravilo 4-7-8: udišite vazduh kroz nos 4 sekunde, zadržite dah 7 sekundi, pa lagano izdišite na usta 8 sekundi. Ova brza vežba šalje direktan signal vašem mozgu da je bezbedan i trenutno opušta zgrčeni želudac.

Kako prepoznati hroničnu iscrpljenost organizma?

Prvi jasni simptomi su drastičan pad koncentracije, zaboravljanje sitnih obaveza i osećaj da vas mrzi da uradite bilo šta lepo za sebe.

Takođe, ako hvatate sebe da ujutru stalno odlažete alarm i jedva se budite, to je znak da je organizam u stanju prevelike napetosti.

Pratite ove tihe signale na vreme, pre nego što se pretvore u ozbiljnije zdravstvene tegobe i hronične bolesti.

Šta raditi kada posao postane nepodnošljivo težak?

Najvažnije je da ne gurate problem pod tepih i da nikada ne krivite sebe za situaciju u kojoj se nalazite.

Razgovarajte sa nekim od poverenja ili napravite jasan, korak-po-korak plan za promenu radnog mesta u narednih nekoliko meseci.

Stavite sebe na prvo mesto, jer posao uvek može da se zameni, ali narušeno zdravlje niko ne može da vam vrati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com