Stručnjaci kažu da žene treba da prestanu da nose farmerke kada dođu u ove godine: Slažete li se?

Da li je nošenje farmerki rezervisano samo za mlade? Otkrijte zašto stručnjaci pominju da žene kada dođu u ove godine treba da se odreknu omiljenog modnog komada. Ali da li su u pravu?

Pronalazak savršenog para farmerki često deluje kao nemoguća misija, a modni svet je nedavno uzburkala vest koja postavlja, naizgled, granicu za nošenje vašeg omiljenog komada odeće. Iako zvuči neverovatno, određena istraživanja sugerišu da postoji tačna godina kada bi žene trebalo da odustanu od teksasa.

Prema studiji koju je sproveo britanski CollectPlus, nošenje farmerki trebalo bi da prestane kada napunite 53 godine. Da, dobro ste pročitale. Stručnjaci tvrdi da u tim godinama potraga za odgovarajućim krojem postaje toliko stresna da više nije vredna truda. Međutim, pre nego što spakujete svoje omiljene pantalone i pošaljete ih u zaborav, hajde da razjasnimo šta se zapravo krije iza ove brojke i zašto bi trebalo da je ignorišete ako se osećate dobro u svojoj koži.

Zašto je nošenje farmerki postalo izvor stresa?

Istraživanje je pokazalo da je kupovina farmerki iskustvo koje mnoge žene rangiraju kao stresnije od selidbe ili razgovora za posao. Glavni razlozi za ovu frustraciju su:

Promene u obliku tela koje dolaze s godinama.

Nedostatak standardizovanih veličina u prodavnicama.

Emocionalni pritisak da izgledamo „mladalački“ po svaku cenu.

Stručnjaci su zaključili da u 53. godini mnoge dame jednostavno dignu ruke od te borbe. Umesto da se muče sa uskim krojevima koji više ne prijaju telu, okreću se udobnijim alternativama. Ali, da li to znači da je nošenje farmerki zaista zabranjeno ili smo samo zaboravile kako da biramo modele koji nam laskaju?

Pravila su tu da se krše: Udobnost kao novi prioritet

Istina je da se naše telo menja, ali to ne znači da stil mora da trpi. Umesto slepog praćenja trendova koji diktiraju skinny modele niskog struka, fokus treba prebaciti na krojeve koji slave vašu figuru. Modeli sa visokim strukom, tamniji teksas koji vizuelno izdužuje noge i materijali sa malo elastina mogu učiniti čuda. Ključ nije u godinama, već u kroju.

Džordž Kluni i Viktorija Bekam su živi dokazi da džins nema rok trajanja. Ako se jedna Džejn Fonda ne odriče teksasa u svojim osamdesetim, zašto biste vi to uradile u pedesetim? Nošenje farmerki je pitanje stava, a ne krštenice. Ako se u njima osećate moćno, udobno i spremno za dan, nijedna statistika ne bi trebalo da vas pokoleba.

Vaš stil, vaša pravila

Zaboravite na rigidna modna pravila koja pokušavaju da vas stave u kalup. Vreme je da prigrlite ono što vama prija. Bilo da su to klasične leviske, moderne boyfriend farmerke ili elegantne crne varijante, nosite ih sa ponosom.

Nema lepšeg osećaja od onog kada pronađete komad odeće koji kao da je krojen baš za vas, bez obzira na to šta piše na etiketi ili u nekom modnom časopisu. Nošenje farmerki treba da bude uživanje, a ne obaveza. Zato, sledeći put kada obučete svoj omiljeni par, pogledajte se u ogledalo, nasmejte se i setite se – stil nema rok trajanja. Izađite napolje i pokažite svetu kako se nose godine sa stilom!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com