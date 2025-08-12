Stručnjaci otkrili: ‘Ovaj simptom na rukama pokazuje da je neko blizu smrti’

Zdravstveni stručnjaci sve češće upozoravaju da telo pred kraj života šalje suptilne signale koje ne treba ignorisati. Jedan od tih znakova, kako navode, može se pojaviti upravo na rukama – i to u obliku koji mnogi ne prepoznaju kao ozbiljan.

Promene boje i temperature ruku

Jedan od simptoma koji može ukazivati na to da se telo približava kraju jeste hladnoća u rukama, praćena plavičastom ili sivkastom bojom kože. Ove promene nastaju zbog smanjenog protoka krvi, jer telo počinje da usmerava energiju ka vitalnim organima, zanemarujući periferne delove.

Ruke mogu postati izrazito slabe, sa vidljivim gubitkom mišićne mase. Osoba više ne može da podigne ni najlakše predmete, a šake deluju beživotno. Ovaj simptom često se javlja kod ljudi koji su u terminalnoj fazi bolesti.

Koža postaje tanka i providna

U poslednjim danima života, koža na rukama može postati izuzetno tanka, skoro providna, sa jasno vidljivim venama. Ovaj znak ukazuje na ozbiljno opadanje funkcije organizma i često se javlja kod osoba koje su dugo nepokretne ili u bolničkom lečenju.

Ostali učestali simptomi smrt

Mnogi ljudi takođe provode više vremena spavajući ili mogu potpuno izgubiti svest u svojim poslednjim satima, iako stručnjaci veruju da još uvek mogu čuti glasove i osetiti dodir. Još jedan fizički znak koji se često opaža u tim poslednjim trenucima je voštani, bledi izgled kože, posebno na licu, kao i naglo opuštanje mišića lica. Osim ovih fizičkih promena, neke medicinske sestre na kraju života primetile su uznemirujući, ali fascinantni fenomen koji se često naziva „doseg smrti“.

Medicinska sestra Kejti Dankan, koja je radila na intenzivnoj nezi i u hospisu, objasnila je u viralnom videu na TikToku da mnogi ljudi koji se približavaju smrti iznenada podižu ruke, kao da posežu za nečim iznad sebe. „To je jedan od onih neobjašnjivih fenomena. Po mom iskustvu rada sa ljudima koji umiru, ovo pružanje ruke nekome ili nečemu iznad njih je zaista uobičajeno“, rekla je Dankan.

Ovaj pokret se često povezuje sa onim što stručnjaci nazivaju vizijama kraja života. Neki pacijenti su opisali da su videli jako svetlo, anđela ili čak voljenog člana porodice ili kućnog ljubimca koji je preminuo. Ponekad jednostavno tiho pružaju ruku, bez objašnjenja. Za rođake to može biti iznenađujuće i emotivno iskustvo, ali Dankan je rekla da osoba ne oseća nikakvu patnju ili nelagodnost. „To je zaista uobičajeno“, zaključila je.

Iako ovi simptomi ne znače nužno da je kraj blizu, stručnjaci savetuju da se na njih obrati pažnja – posebno ako se javljaju u kombinaciji sa drugim znakovima fizičkog propadanja. Rana reakcija može pomoći u pružanju adekvatne nege i olakšavanju poslednjih dana života.

