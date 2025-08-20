Stručnjaci upozoravaju: Ovi ljudi umiru 15 godina ranije od ostalih

Stručnjaci upozoravaju da hronična usamljenost može da skroz promeni kvalitet i dužinu života.

Epidemija modernog društva koja pogađa svaku šestu osobu

Otprilike svaka šesta osoba na svetu pati od usamljenosti. To je oko 1,17 milijardi ljudi, s obzirom na to da trenutno ima oko 7 milijardi ljudi na svetu, prema podacima o stanovništvu. Usamljenost je takođe povezana sa oko 871.000 smrtnih slučajeva godišnje, prema izveštaju SZO.

Usamljenost ne pogađa samo starije osobe; i mladi, uključujući tinejdžere, mogu se osećati usamljeno. Izveštaj SZO ističe da je usamljenost posebno izražena kod tinejdžerki, pri čemu skoro četvrtina njih izveštava da se oseća usamljeno.

Ljudi koji se osećaju izolovano imaju znatno veći rizik od ranije smrtnosti – čak i do 15 godina kraći životni vek u poređenju sa onima koji održavaju česte društvene veze.

Usamljenost i fizičko zdravlje

Istraživanja pokazuju da dugotrajna usamljenost utiče na srce i krvne sudove jednako štetno kao i pušenje velike količine cigareta. Povišen krvni pritisak, upalni procesi i oslabljen imunitet otvaraju vrata razvoju kardiovaskularnih bolesti i hroničnih inflamacija.

Uticaj na mentalno zdravlje

Osećaj izolacije ne pogoduje samo telu, već i duhu. Usamljenost povećava rizik od depresije, anksioznosti, pa čak i razvoja demencije u kasnijem životnom dobu. Zabrinjavajuće je da mnogi ne prepoznaju sopstvene simptome dok se ne suoče sa ozbiljnim posledicama.

Ključne strategije zaštite

Ojačajte društvene veze: Redovni susreti sa prijateljima ili članovima porodice smanjuju osećaj usamljenosti i poboljšavaju raspoloženje.

Pridružite se zajednici: Volonterstvo, sportski klubovi ili kreativne radionice mogu biti odličan način za sklapanje novih poznanstava.

Koristite digitalne alate: Video-pozivi i društvene mreže pomažu onima koji žive daleko od porodice ili prijatelja da održe kontakt.

Potražite stručnu pomoć: Psihoterapija ili savetovališta za mentalno zdravlje mogu vam pomoći da prepoznate i prevaziđete osećaj izolacije.

Poboljšanje socijalnih interakcija nije samo put ka srećnijem životu, već i do dužeg – zato proaktivno gradite i negujte odnose koji vas ispunjavaju i podržavaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com