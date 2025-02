Stručnjak opisao kako će izgledati kraj sveta: „Desiće se poslednji savršen dan na Zemlji, a onda kreće pakao“

„Kraj sveta desiće se kada Sunce uđe u završnu fazu svog života, u slučaju koji će „imati katastrofalan efekat“, kaže profesor Brajan Koks.

Zvezda u centru našeg Sunčevog sistema nije se dramatično promenila više od četiri milijarde godina, ali stručnjaci veruju da je otprilike na polovini svog životnog ciklusa. Trenutno spaja oko 600 miliona tona vodonika u helijum svake sekunde, pretvarajući četiri miliona tona materije u energiju. Sfera vrele plazme je najvažniji izvor energije za život na Zemlji, ali stručnjaci veruju da će za otprilike pet milijardi godina isteći njen „životni vek“ i drastično promeniti kosmos, prenosi nova.rs.

Profesor Koks otkrio je kako će izgledati kraj naše planete u „BBC“ dokumentarcu „Čuda univerzuma“.

„Gledajući u svemir, mogli biste pomisliti da je kosmos stalno nepromenljivo mesto – da će zvezde uvek biti tamo. Ali, u stvari, zvezde su samo privremena karakteristika na nebu i iako mogu da sijaju mnogo miliona ili milijardi godina, mogu da žive samo onoliko dugo koliko imaju zaliha vodonika. Kada zvezda poput našeg Sunca ostane bez vodonika, ona počinje da umire, ali kraj neće proći mirno. Na kraju svog života, Sunce neće jednostavno ispariti i pretvoriti se u ništa. Kako počne da ponestaje goriva, njegovo jezgro će se srušiti, a dodatna toplota koju generiše dovešće do širenja njenih spoljašnjih slojeva.

Profesor Koks objasnio je da će Zemlja početi da oseća posledice promena Sunca mnogo ranije.

„Za oko milijardu godina, ovo će imati katastrofalan efekat na naš krhki svet. Postepeno će Zemlja postajati sve toplija i toplija – pakao. Dogodiće se jedan poslednji savršen dan na Zemlji, ali posle toga postojanje celog života na Zemlji biće nemoguće. Nakon što ljudski život nestane, Sunce će toliko porasti da će ispuniti ceo horizont. Postaće crveni džin – poslednja faza u njegovom životu“.

Ali Sunce će nastaviti da se razvija čak i nakon što ljudi nestanu.

Profesor Koks je 2016. objasnio: „Naša planeta možda neće preživeti do ove tačke, ali ako preživi, ostaće ništa više od spaljene i neplodne stene da svedoči poslednjim samrtnim mukama naše zvezde. Za šest milijardi godina, naše Sunce će eksplodirati, bacajući ogromne količine gasa i prašine u svemir. Ona će biti samo to – usijana zvezda. To je sve što ostaje od našeg nekada veličanstvenog Sunca.

Ljudi će bežati na Pluton?

Doktor Alan Stern, vodeći istraživač masije „Novi Horizont“ NASA, veruje da bi ljudi mogli da nađu utočište na Plutonu i drugim udaljenim patuljastim planetama u Kajperovom pojasu – regionu iza Neptuna prepunom ledenih svemirskih stena.

Kako se Sunce širi, uslovi na ovim svetovima će se drastično promeniti u ono što je dr Stern opisao kao „naseljive svetove“. Danas patuljaste planete poput Plutona sadrže obilje vodenog leda i složenih organskih materijala, a za neke od njih se smatra da imaju okeane ispod svojih površina.

Ali površinske temperature na ovim vanzemaljskim telima su stotine stepeni ispod nule.

Dr Stern je rekao: „Kada Sunce postane crveni džin, temperature na površini Plutona biće otprilike iste kao prosečne temperature na površini Zemlje sada.

