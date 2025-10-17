Stvari koje kupujete u marketu, a zbog kojih vas blagajnici potajno osuđuju

Možda mislite da niko ne obraća pažnju na to šta stavljate u korpu za kupovinu — ali razmislite ponovo. Ono što kupujete zapravo mnogo govori o vama, a blagajnici su otkrili da postoje određene stvari zbog kojih vas ne mogu a da vas ne osuđuju. Bilo da su u pitanju neobične kupovine, čudne kombinacije ili stvari koje bi ih mogle nasmejati, a da toga niste ni svesni, oni nisu baš nepristrasni posmatrači.
Preskupa voda
Bez obzira da li se odlučite za organsku vodu, vodu obogaćenu dodatnim mineralima ili samo onu sa otmenom etiketom, ako kupujete preskupu vodu, onda biste mogli biti osuđeni. Jer, budimo iskreni, bez obzira koliko platite, sve je to isto.
Pojedinačno upakovane grickalice
Zamislite pojedinačno upakovane kriške sira ili minijaturne čokolade. U mnogim prodavnicama moraju da skeniraju svaku pojedinačno, što nervira blagajnika. Takođe je loše za životnu sredinu i čini da izgledate prilično lenjo.
Lutrija
Nije samo kupovina lutrije ta koja izgleda izaziva osudu; to su i lutrija, posebno ako ih ogrebete pre nego što napustite prodavnicu.
Jeftina hrana za kućne ljubimce
Pogotovo ako kupujete direktno iz prodavnice za kućne ljubimce, ako se odlučite za najjeftiniju hranu za kućne ljubimce, bićete osuđeni. I to se odnosi na proizvode za kućne ljubimce uopšte, kao što je kupovina najmanjeg i najjeftinijeg mogućeg akvarijuma za vaše ribice.
Slatkiši za decu
Jedna od stvari koje najčešće nerviraju blagajnike su neposlušna deca u njihovoj prodavnici. Dakle, ako slučajno kupujete toj deci slatkiše koji će ih učiniti hiperaktivnijim, onda će se osuda nastaviti.
Alkohol
Različite stvari zbog kojih blagajnici kažu da osuđuju ljude uključuju kupovinu velikog broja minijaturnih flaša, kupovinu alkohola prerano ujutru i kupovinu više od jednom dnevno. Dakle, može se reći da, kako god da ga kupujete, podižu se obrve.
Jeftina šminka
Ako odete u drogeriju i kupite najjeftiniju verziju proizvoda koji prodaju, najverovatnije ćete biti osuđeni — posebno ako je u pitanju prodavnica lepote i kupujete lošu šminku. Zato budite spremni na to da će vam pregledati pore na kasi.
Intimni proizvodi
Kondomi, testovi za trudnoću ili proizvodi za ličnu higijenu uvek privlače pažnju. Iako su to sasvim normalne kupovine, kasiri priznaju da kupci često izgledaju nervozno dok ih stavljaju na traku.
Grickalice
Poneka kasnonoćna grickalica prođe nezapaženo, međutim, cela korpa za kupovinu puna brze hrane neće. Ali čak i ako blagajnik tajno procenjuje svaku čokoladu koju skenira, koga je zaista briga kada je tako ukusna?
Žuta štampa
Možda čitate tračeve, ali kasiri zapravo ogovaraju vas kada čitate ove časopise. Ko je znao da kada kupujete svoje omiljene jeftine časopise, bićete osuđivani zato što niste kupili nešto otmenije?
Cigarete
Nije stvar samo u kupovini cigareta, već u ljudima koji kupuju cigarete (a zatim ih verovatno puše) kada su sa svojom decom. Dim je ozbiljno štetan za decu, a kupovina cigareta u njihovoj blizini nije dobar izgled.
Neobične kombinacije
Ponekad nije toliko bitno šta kupujete koliko kombinacija stvari koje kupujete. Zamislite toalet papir i laksative, ili cveće i karticu „Žao mi je“. Kada vaša kupovina priča priču, onda će sigurno izazvati iznenađenje!
„Samo još jedna stvar“
Ovo nije toliko nešto što kupujete koliko nešto što radite. Kao da se predomislite u poslednjem trenutku i zamolite ih da uklone artikal ili da otrčite da kupite „samo još jednu stvar“ i naterate ih da vas čekaju.
