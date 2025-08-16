Stvari koje nesvesno radimo u restoranu, konobari ne mogu da ih smisle

Često radimo jednu od ovih stvari kada posetimo restoran, a da toga nismo ni svesni. Ponekad smo previše otvoreni, ometamo posao konobara, pametni smo i pogrešno stavljamo pribor za jelo. Ako se nađete u jednoj od naniže navedenih tačaka, dobro razmislite o tome pre sledeće posete restoranu.

Sramota vas je da tražite od njih da vam spakuju ostatke

Ako vam je ostalo hrane i želite da se počastite još malo kada dođete kući, ne ustručavajte se da zamolite konobara da vam donese kutiju da hranu spakujete za kuću.

Počinjete da jedete pre nego što drugi pojedu hranu

Ako ste u većoj grupi ljudi, pristojno je sačekati da svi dobiju hranu. Takođe, nemojte jesti prebrzo da biste pratili druga jela.

Ostavljate loše komentare o restoranu na internetu

Kada dođete kući nezadovoljni uslugom koju ste dobili u restoranu, brže bolje jurite na internet ostaviti svoju recenziju. Takvi komentari su korisni, ali neće promeniti način poslovanja tog restorana. Umesto toga bolje napišite konstruktivan savet, prenosi Večernji list.

Zamolite kuhinju da pripremi jelo koje nije na meniju

Ovaj zahtev je nepraktičan iz više razloga. Prvo je cena, a drugo osoblje koje je obučeno da sprema jela sa menija, pa ćete se možda razočarati ako u kuhinji nema glavnog kuvara.

Pomažete konobaru da očisti sto

Iako smatramo da mu na taj način skraćujemo i olakšavamo posao konobaru, u stvari možete mu naneti više štete nego koristi s obzirom da svaki konobar ima svoj način prikupljanja posuđa.

Ne poštujete pravila viljuške i noža

Postoje pravila o tome kako da odložite viljušku i nož, i svako ima svoje značenje, tako da bi trebalo da ih proučite pre nego što odete u restoran, barem iz ljubaznosti prema osoblju i kuvaru, ako ne zbog sopstvene kulture .

Ne uzimate u obzir različite kulture i kuhinje

Ako ćete posetiti restoran u drugoj zemlji, bilo bi dobro da proučite pravila ponašanja za stolom, makar iz poštovanja prema domaćinu. Neki imaju određeni kodeks oblačenja, u nekima je strogo zabranjeno glasno razgovarati ili zapaliti cigaretu nakon jela. Da biste izbegli neprijatnost, upoznajte se sa pravilima pre ulaska u restoran.

