Jednu sitnicu žene prvo ubace u torbu, a Feng šui kaže da baš te stvari u torbi vuku siromaštvo, bedu i svađe

Stvari u torbi mogu da vam vuku novac i mir iz života, tvrde Feng šui znalci. Proverite šta nosite još danas i izbacite to odmah.

Zgužvane novčanice nabacane po dnu, a baš te stvari u torbi Feng šui znalci povezuju sa praznim novčanikom i svađama kod kuće. Žene ih najčešće ubace bez razmišljanja, pa se čude zašto novac curi kroz prste. Pre nego što nastavite, otvorite torbu i pogledajte šta vam je tačno na dnu.

Razbacan novac vas, bukvalno, košta

Smotane pare po pregradama nisu samo neuredne. Po Feng šuiju, to je poruka da, da prema novcu nemate poštovanja pa on i odlazi tamo gde ga cene. Sve novčanice pripadaju jednom mestu, novčaniku, lepo poravnate.

Kad novac ima svoj kutak, lakše ga pratite i ređe trošite na gluposti. Sitan trik, a menja ceo odnos prema parama.

Stari računi vas drže u prošlosti

Gomila izbledelih računa, parking karte od pre tri meseca, prazna ambalaža. Sve to nosite kao teret koji ne vidite. Simbolično vučete stare probleme i račune koje ste već platili.

Izvadite ih večeras i bacite. Lakša torba znači i lakša glava, a to se oseti odmah ujutru.

Šta nikako ne treba nositi u torbi

Najkraći odgovor: sve što vam više ne treba. Razbacan novac, stari računi, smeće i sve čemu ne znate svrhu. Ove stvari u torbi kradu energiju i prave haos koji se prenosi na odluke.

Zašto torba na podu privlači siromaštvo

Ovo je deo koji većina preskoči. Torba je vaš simbolični novčanik, a kad je spustite na pod, novac stavljate pod noge. Po Feng šuiju, time poručujete da vam blagostanje ništa ne znači.

Zato je okačite o kuku, stavite na stolicu ili u krilo. Nikad na pod javnog toaleta, to je verovanje koje i praktično ima smisla.

Čvrsta torba je znak sigurnosti

Mlitava, pretrpana torba koja se vuče po ramenu nosi poruku brige i pritiska. Uredna i čvrsta torba donosi osećaj zaštite i reda. Poslovna naročito, jer ona predstavlja vašu kesu sa novcem.

Ne mora da bude skupa. Mora da bude pristojna, izdržljiva i organizovana po pregradama.

Kako da od torbe napravite magnet za mir

Krenite jednostavno. Ispraznite je do dna, pa vratite samo ono što stvarno koristite svaki dan.

Novac u novčanik, novčanice poravnate

Račune i papire bacite ili sortirajte kod kuće

Ključeve, kozmetiku i telefon u zasebne pregrade

Težinu svedite na minimum, leđa i energija će vam zahvaliti

Red u torbi olakšava donošenje odluka, jer ne tražite ništa nervozno na semaforu. Sve ima svoje mesto, pa i vaša glava ima više prostora. Ovih nekoliko minuta vredi više od bilo koje skupe torbe.

A šta ste vi poslednji put izvadili iz torbe i pomislili: kako mi je ovo uopšte ovde stajalo mesecima?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com