Sudbina se krije u brojevima: Numerologija otkriva ko je vaš idealan životni partner

Numerologija, kao i astrologija, može da nam ukaže na neke stvari iz života kojih možda nismo svesni i da nam olakša određene izbore, kao i da daje odgovor na pitanje zašto u našem odnosu sa partnerom nešto „škripi“ ili ko je naša idealna „druga polovina“.

Znanje o brojevima može nam pomoći da dokučimo neke tajne i saznamo odgovore na pitanja koja nas „muče“. Svako od nas ima lični broj, koji se jednostavno izračunava, a on daje uvid u našu, ali i partnerovu ličnost.

Brojevi su poput magije. Ako naiđemo na osobu s kojom se numerološki slažemo, to može da znači da ćemo sa tom osobom imati lepu i stabilnu vezu koja može da nas odvede i u brak.

Ali, neke veze ne uspevaju uprkos trudu oba partnera i u njima kao da nešto nedostaje. Možda ste naišli na osobu koja se po karakteru i po interesovanjima ne slaže s vašim ličnim brojem. Izračunajte svoj i lični broj svog partnera i proverite kako se slažete.

Vaš lični broj je ključ prema kojem numerološki možete da otkrijete koliko ste emotivno kompatibilni s partnerom. Saberite sve brojke u datumu vašeg rođenja i pretvorite ih u jedan broj, koji je vaš lični broj. Isto učinite i s partnerovim.

Na primer, ako je vaš rođendan 21. 1. 1986, treba da saberete cifre dana, meseca i godine i da ih pretvorite u jedan broj.

Mesec: 1

Dan: 2 + 1 = 3

Godina: 1 + 9 + 8 + 6 = 24. Tada je 2+4 = 6

Sve saberite: 1+ 3 + 6= 10 , a onda 1 + o jeste 1 i zapravo vaš lični broj je broj jedan.

Sledeći korak je da saznate rođendan osobe s kojom ste u braku, vezi ili u koju ste zaljubljeni. Izračunajte njen ili njegov lični broj. Kada ste to učinili, pogledajte analizu brojeva koja će vam pokazati da li ste vi i partner numerološki srodne duše.

Broj 1 – sjajni ljubavnici

Broj jedan je simbol rođenih vođa, kreativnih i ambicioznih ljudi. Oni, čiji je ovo lični broj, vrlo su uporni, često i tvrdoglavi. Numerološke jedinice imaju veliko samopouzdanje i odlični su ljubavnici. Prema izabraniku svoga srca su vrlo posesivni, ali i zaštitnički nastrojeni.

Udvaranje i flertovanje im nikad nije problem jer osvajaju neospornim šarmom.

Numerološki se najbolje slažu sa osobama čiji su lični brojevi dva, četiri i sedam. Kod dvojki im se sviđa nežnost, toplina i dobroćudnost, a četvorke ih privlače zbog nepredvidivosti.

Broj 2 – romantične duše

Dvojku u ličnom broju imaju uglavnom osobe koje su diplomate i miroljubive. Oni su romantične duše i vrlo maštoviti ljudi. Njihove najveće vrline su strpljivost i saosećajnost, ali i ljubaznost u komunikaciji sa drugima.

Prilagodljivi su i vrlo prijatni za zajednički život. U ljubavi su topli i treba im mnogo ljubavnih dokaza od partnera kako bi se osećali voljenima. Najbolje se slažu sa jedinicama, koje jačaju njihovo samopouzdanje, a dobri partneri su im i oni čiji je lični broj sedmica.

Broj 3 – zaljubljiva priroda

Trojke krasi optimizam i velikodušnost. Oni su dobronamerni i gostoljubivi, hedonisti su, vole da uživaju u životu i lepim stvarima.

Duhovni su, ali i duhoviti, saosećajni i lako zaljubljivi, pa im treba partner koji će da ih smiri i pruži im sigurnost.

U ljubavi su oni čiji je lični broj tri vrlo osećajni, ali nestalni. U stalnoj su potrazi za idealnim ljubavnim partnerom, pa često „uleću“ iz jedne veze u drugu. Slažu se sa osobama čiji lični broj je šest, jer one mogu da im pruže mnogo ljubavi, ali i da imaju razumevanja za njihovu potrebu za slobodom. Trojke ostvaruju srećne i ispunjene veze i sa ljudima čiji su lični brojevi osam i devet.

Broj 4 – teško se vezuju

Ljudi kojima je četvorka numerološki, lični kod vrlo su nezavisni i vole slobodu. Domišljati su i originalni, a zbog svoje zanimljive ličnosti rado ih primaju u svako društvo.

Po prirodi su veoma radoznali, znaju da se šale i vole ljude. U ljubavi su često nepredvidivi i teško se za nekog trajno vežu, jer brzo svakome nađu manu.

Pre nego što se odluče da uplove u „mirnu bračnu luku“, obično prožive buran ljubavni život. Njihovi idealni partneri su oni čiji broj je jedan, a dobro će se takođe slagati sa četvorkom, ali i sa sedmicom.

Broj 5 – skrivanje osećanja

Petice su komunikativne, odlikuju ih snalažljivost, spretnost i brzina. Kreativni su, prirodno šarmantni i zabavni.

U ljubavnim odnosima su prilično zatvoreni, jer sve racionalizuju i emotivno se teško otvaraju. Ali su vrlo atraktivni i dopadljivi, pa su uspešni u zavođenju. Najbolje se slažu s jedinicama i šesticama.

Broj 6 – ljubav ispred svega

Rođeni u broju 6 su prave umetničke duše koje krase maštovitost, dobra i popustljiva narav i tolerancija, a to ih stavlja na vrh najpoželjnijih ljubavnih partnera.

Smireni su, uvek imaju razumevanja za druge, a ljubav im je uvek na prvom mestu. Zaljubljivi su i u stalnoj potrazi za srodnom dušom.

Bez ljubavi se osećaju nepotpuno i neće steći mir dok ne nađu, za njih, pravog partnera. Broj tri im može pružiti željenu sigurnost, a i odlično će komunicirati. Dobro će se slagati i s brojem pet, s kojim može da ima uzbudljiv život.

Broj 7 – sve će učiniti za partnera

Sedmice su intuitivni i maštoviti ljudi, često i vrlo duhovni. Razboriti su, tolerantni i popustljivi. Ono su osećajni, pa ih je zbog toga lako povrediti. Od ljubavnih nedaća se teško oporavljaju, pa će proći mnogo vremena dok se odluče za novu vezu.

U ljubavi su nežni, romantični i senzibilni i sve će da učine za osobu koju vole. Imaju odličnu intuiciju, ali im se desi često da pogrešno odaberu partnera. Ljubavnu sreću lako će da ostvare ako se vežu sa osobama koje su rođene u brojevima jedan i dva, jer će s njima imati osećaj da se emotivno dobro razumeju.

Broj 8 – u ljubavi su sumnjičavi i oprezni

Osmice su praktični ljudi koji čvrsto stoje na zemlji. Ne zanose se nerealnim ciljevima, vrlo su oprezni i sistematični. Strpljivi su i imaju odličnu samokontrolu.

Njihov analitični um čini da u ljubavi uvek budu oprezni, čak i previše. Plaše se da budu povređeni, zato će dugo i pomno birati partnera. U vezi traže sigurnost, odnos koji će odmah da nosi pečat odgovornosti i trajnosti. Upravo im zbog toga najviše odgovaraju partneri čiji su lični brojevi tri i devet.

Trojke su podjednako praktične kao i oni, a sa devetkama se slažu i energetski.

Broj 9 – šarmantni osvajači

Osobe čiji je liči numerološki kod devet krasi strastvena i energična priroda, ali često i velika tvrdoglavost i naglost. Iskreni su i ne vole okolišanja. Kod njih nema igrica u emotivnim odnosima.

Imaju veliku psihičku snagu, ali i izražen libido. Kad su zaljubljeni, potpuno izgube glavu. Osvajaju direktno i šarmantno, bez obzira na to o kom je polu reč.

I žene i muškarci ovog broja su zaljubljive prirode i učiniće sve da osvoje osobu koja im se sviđa. U ljubavi će se odlično slagati sa trojkama i peticama, s kojima će se lepo dopunjavati i biti u skladnom odnosu, a šestice i osmice će ih smirivati.

