Supružnici čak 20 godina nisu progovorili ni reč! Razlog je šokirao ceo svet (VIDEO)

Ukoliko se partner naprasno ućuti, to mnogi doživljavaju kao pasivnu agresiju.

Međutim, postoje parovi koji godinama žive na jednostavno „da“ i „ne“ zarad nekog prećutnog dogovora da im brak opstane.

Ali da li biste bili spremni da sa nekim „provedete vek“ u ćutanju?

Japanac Oto Katajama i njegova supruga Juma Katajama bili su u braku nekoliko godina i imali su dvoje dece u vreme „tihog ignorisanja“. Da li je ovaj brak bio srećan ili ne, ne znamo. Zna se samo da je Oto razgovarao sa suprugom. Međutim, nakon rođenja drugog deteta, Oto je zaćutao. Ali je selektivno ćutao. Jedini predmet njegovog verbalnog zanemarivanja bila je njegova žena.

Detalje njihovog porodičnog života znamo iz reči njihove dece. Ovaj život je izgledao ovako:

Oto je razgovarao sa decom, komšijama, kolegama sa posla. Ukratko, sa celim svetom, osim sa suprugom. Muž je komunicirao sa svojom ženom koristeći gestove i beleške, i to samo ako je za tim postojala velika potreba. Tako su prolazili dani, meseci i godine.Posle nekoliko godina „ćutanja“, par je dobio treće dete.

Posle rođenja trećeg deteta, Otu se nije razvezao jezik, a verbalni bojkot prema supruzi se nastavio. Deca su rasla i sazrevala, ali mama i tata su nastavili da ćute, prenosi direktno.rs.

Ne znamo da li su deca Katajame potražila pomoć psihologa. Znamo samo da su se deca Katajame za pomoć obratila japanskim novinarima neke rijaliti emisije. Televizijska ekipa je organizovala da se Oto i Jumi sastanu u parku.

Pre sastanka u parku, otac Oto je razgovarao sa novinarom-psihologom, kome je konačno otkrio strašnu tajnu iza njegovog 20-godišnjeg ćutanja.

Ispostavilo se da je Oto nakon rođenja drugog deteta postao divlje ljubomoran na svoju ženu i decu. Odlučio je da ga je žena izdala i da ga više ne voli jer je sve vreme provodila sa decom. Da bi Jumi naučio lekciju, muž je odlučio da ćuti. Kao, vidi kako sam uvređen, pročitaj mi misli, shvati zašto sam uvređen i popravi situaciju. (Svi to ponekad radimo, ali niko od nas ne ćuti 20 godina).

Žena nije razumela, ili je možda odmah shvatila, ali je odlučila da je dobar muž ćutljiv muž. Sve što znamo je da se dan pretvorio u nedelju, nedelje u mesece, a meseci u godine.

Oto je ćutao. Ćutao je dan-dva, a onda je odlučio da nije samurajski da se predomisli, ako treba da ćuti, onda će ćutati.

Na kraju krajeva, svaki Japanac je samuraj u srcu.

A onda se dogodila čisto ljudska priča. Supružnici su se navikli i prilagodili na ovu interakciju, razvili svoj jezik izraza lica i gestova i više im nisu bile potrebne reči. Možda je to tajna bračne dugovečnosti.

U parku, Oto je sreo Jumu i razgovarao sa njom prvi put posle 20 godina. Rekao joj je da je uvređen, ali ju je zamolio da mu oprosti neprijatnost.

Priča je postala bomba na japanskoj televiziji i čak je stekla svetsku slavu. Ne znamo kako je izgledao budući život Ota i Juki.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com