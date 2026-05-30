Susret sa zmijom u šumi ili dvorištu: jedan potez svaki planinar zna, a vi verovatno ne radite

Susret sa zmijom ne mora da se završi panikom. Jedan miran potez i gmizavac će sam da pobegne. Pročitajte kako.

Susret sa zmijom na stazi ume da vas zaledi u mestu. Prva reakcija je vrisak, drugi je trčanje, treći je štap u ruci. Sve tri su pogrešne. Zmije ne love ljude i ne love kućne ljubimce iz inata. One reaguju na vibracije, naglo kretanje i osećaj da su opkoljene.

Šta tačno uraditi kada vam zmija prilazi

Stanite. Ne mrdajte stopala. Polako prebacite težinu na zadnju nogu i napravite jedan, najviše dva spora koraka unazad. Zmija ne vidi vas kao siluetu, ona oseća toplotu i pomeranje vazduha. Kada prestanete da budete pokretna meta, gubite status pretnje. U devet od deset slučajeva, gmizavac će promeniti pravac i nestati u travi za manje od dvadeset sekundi.

Ne okrećite joj leđa dok ne odmakne barem tri metra. Nikada ne pokušavajte da je preskočite, podignete štapom ili snimite mobilnim iz blizine. Većina ujeda u Srbiji dogodi se upravo onima koji su pokušali da je „samo malo pomere“.

Da li je zmija u dvorištu uvek opasna

Nije. U Srbiji živi petnaestak vrsta zmija, a samo tri su otrovne: poskok, šarka i otrovni smuk. Belouška i smukulja su potpuno bezopasne i zapravo vam čine uslugu jer love miševe i puževe. Ako vidite tamnu, vitku zmiju koja brzo beži, to je gotovo sigurno belouška. Poskok je kraći, deblji, sa karakterističnim rogom na njušci i cik-cak šarom na leđima.

Trik koji planinari koriste, a većina ljudi ne zna

Lupkajte petom po zemlji dok hodate kroz visoku travu. Ne glasno, samo ritmično. Zmije nemaju spoljašnje uši, ali kroz vilicu i trbuh osećaju vibracije tla na nekoliko metar. Na taj način uglavnom možete da izbegnete susret sa zmijom.

Vibracija je za njih univerzalni znak da dolazi nešto veće od njih i one beže pre nego što vas uopšte ugledate. Ovo je razlog zašto vam se na stazama kojima ide mnogo ljudi zmije retko pokažu, dok na zaraslim livadama iskaču doslovno ispod stopala.

Ako vas zmija ipak ujede

Ne sisajte ranu. Ne stežite podvezom. Ne pijte rakiju, to je mit koji je koštao mnogo ljudi. Skinite prsten, sat i tesnu odeću sa ujedenog ekstremiteta, jer otok dolazi brzo. Imobilizujte ud kao da je slomljen, držite ga niže od srca i pozovite 194.

Pokušajte da zapamtite šaru zmije ili je fotografišite sa razdaljine, ali ne gubite vreme jurcajući za njom. Antivenin u bolnici deluje na sve naše otrovnice.

Kako da zmija nikad ne dođe do vašeg dvorišta

Pokošena trava, uklonjene gomile drva uz kuću i zatvorene rupe na temelju rešavaju devedeset odsto problema. Zmija ne ulazi u dvorište zbog vas, ona traži hladovinu, vodu i miševe.

Sklonite hranu za pse u zatvorene posude, jer otvoreni granule privlače glodare, a glodari privlače zmije. Smrad naftalina i belog luka jeste stari narodni trik, ali deluje samo nekoliko dana.

Kućni ljubimci su posebna priča. Pas koji prvi put vidi zmiju gotovo uvek nasrne. Ako živite u kraju gde ima poskoka, razmislite o treningu izbegavanja zmija koji rade neki kinološki klubovi.

Da li ste već imali blizak susret sa otrovnicom i kako ste reagovali u tom trenutku

