Sutra je Preobraženje Gospodnje: Ovo je molitva koju treba izgovoriti

U utorak Srpska pravoslavna crkva proslavlja Preobraženje, jedan od 12 velikih Hristovih praznika.
Uvek pada za vreme Gospojinskog posta, a obeležavamo događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada je najavio stradanje i slavu. Tada se preobražava list u gori i kamen u vodi, ali je obavezna i molitva.
„Preobrazi dušu moju, Ti Gospode i Vladkiko. Očisti me mračnog greha na kojem sam grešeći svikao!
Preobrazi dušu moju, Svetitelju i Gospode, odbrani me zlih duhova što me crnom paklu vode!
Kad se duša preobrazi i lice će moje sinuti. I sa sebe obrazinu Tuge, greha, smrti skinuti.
Duša grehom pomračena: što ne hoću ono volim.
Povrati mi lik Tvoj sveti! Zato jedno tebe molim.
Povrati mi ljepotu što praotac naš imade,
Što imade to izdade pa rugobu nam predade!
Useli u me lik Tvoj sveti što pakaza na Tavoru!
Molim Ti se, pomozi mi na visoku stići Goru! Amin“.
(Ona.rs/Stil)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com