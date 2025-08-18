Sutra je Preobraženje Gospodnje: Ovo je molitva koju treba izgovoriti

U utorak Srpska pravoslavna crkva proslavlja Preobraženje, jedan od 12 velikih Hristovih praznika.

Uvek pada za vreme Gospojinskog posta, a obeležavamo događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada je najavio stradanje i slavu. Tada se preobražava list u gori i kamen u vodi, ali je obavezna i molitva.

„Preobrazi dušu moju, Ti Gospode i Vladkiko. Očisti me mračnog greha na kojem sam grešeći svikao!

Preobrazi dušu moju, Svetitelju i Gospode, odbrani me zlih duhova što me crnom paklu vode!

Kad se duša preobrazi i lice će moje sinuti. I sa sebe obrazinu Tuge, greha, smrti skinuti.

Duša grehom pomračena: što ne hoću ono volim.

Povrati mi lik Tvoj sveti! Zato jedno tebe molim.

Povrati mi ljepotu što praotac naš imade,

Što imade to izdade pa rugobu nam predade!

Useli u me lik Tvoj sveti što pakaza na Tavoru!

Molim Ti se, pomozi mi na visoku stići Goru! Amin“.