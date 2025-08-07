Sutra je Sveta Petka: Ako ste žena, ovu grešku ne smete da napravite

Sutra je Sveta Petka – saznajte šta žene ne smeju da rade, šta donosi blagoslov i kako se veruje da ovaj dan menja sudbinu.

Sveta Petka – dan kada žene zastanu i pogledaju ka nebu. Sutra se obeležava praznik Svete Petke, zaštitnice žena, bolesnih i siromašnih. U narodu se veruje da ovaj dan nosi posebnu snagu, pa se žene pozivaju da ga provedu u miru, molitvi i zahvalnosti.

Šta žene treba da urade na sutrašnji dan

Prema narodnim običajima, žene bi sutra trebalo da se posvete duhovnosti – da upale sveću, okade dom tamjanom i pomole se za zdravlje i sreću svoje porodice. Veruje se da se na ovaj dan dešavaju čuda, pa mnogi odlaze na izvore Svete Petke da se umiju svetom vodom.

Jedna stvar je strogo zabranjena

Na dan Svete Petke, žene ne bi trebalo da obavljaju teške fizičke poslove – da peru, čiste, šiju ili mese. Veruje se da se time narušava svetost praznika i da to može doneti nesreću. Umesto toga, dan treba da bude posvećen tišini, molitvi i dobrim delima.

Ko je bila Sveta Petka

Sveta Petka, rođena kao Paraskeva, poticala je iz imućne i pobožne porodice. Još kao devojčica pokazivala je duboku veru, a kasnije se zamonašila i živela u pustinji, posvećena postu i molitvi. Njene mošti su tokom vekova prenošene kroz mnoge zemlje, a veruje se da su na mestima gde su zastajale nastajali čudotvorni izvori.

Narodna verovanja i snovi

Prema predanju, ako vam se Sveta Petka javi u snu, to je znak utehe ili upozorenja. Mlade devojke sutra beru cveće i ukrašavaju dom, verujući da će im to doneti ljubav i mir. Devojčicama se oblače nove haljinice – za radost u godini koja dolazi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com