Sutra je Velika subota i ovu jednu stvar bi trebalo obavezno da uradite

Sutra je Velika subota i jedan običaj nikako ne smete da preskočite. Saznajte šta treba uraditi za mir, sreću i blagostanje vaše porodice.

Sutra je Velika subota, dan koji u svakoj kući nosi neki poseban mir, ali i veliku odgovornost. Dok se završavaju poslednje pripreme pred Vaskrs, narodna verovanja nas opominju da ovaj datum nije samo za kuhinju i jurnjavu.

Na ovaj dan se prelama koliko će sreće i napretka pratiti vašu porodicu u mesecima pred nama. Veruje se da sutra svaka misao i svako delo imaju duplu snagu, pa zato dobro pazite kako se ponašate i šta vam je u mislima.

Domaćice polako privode kraju farbanje jaja i spremanje trpeze, ali postoji jedna stvar koju naši stari smatraju važnijom od svega.

Velika subota traži od čoveka da zastane, utiša gnev i popravi odnose koje je možda zapostavio. Mir koji sutra unesete u svoju dušu i pod svoj krov biće jedini pravi temelj za svako blagostanje i radost u godini koja dolazi.

Milosrđe kao put do istinskog blagoslova

Glavna obaveza koju sutra imate važnija je od ribanja kuće ili nabavke. Velika subota se oduvek u narodu poštovala kao dan milosrđa i pomoći bližnjem svom.

Običaji kažu da sutra obavezno treba učiniti neko dobro delo, ali onako u potpunoj tišini, da niko ne vidi i ne zna. Pomoć komšiji koji jedva sastavlja kraj s krajem ili pružanje ruke pomirenja nekom s kim niste u dobrim odnosima, otvara vrata za svaki dalji napredak.

Dobra dela koja se učine dok traje Velika subota imaju posebnu vrednost i težinu.

Materijalno bogatstvo ne vredi ništa ako je srce ostalo zaključano za tuđu muku. Ono što sutra date od sebe, vratiće vam se kroz spokoj i slogu u kući.

Ova jedna stvar se nikada ne zaboravlja – plemenitost bez hvalisanja je ono što se sutra najviše ceni i što donosi pravi blagoslov.

Običaji za mir i napredak u porodici

U našoj tradiciji ovaj praznik se naziva i „zavalita subota“, jer se veruje da sutra treba pokrenuti dobru energiju u domaćinstvu.

Velika subota služi da se kuća očisti od svake negativnosti koja se mesecima skupljala pod vašim krovom. Dok mesite vaskršnji kolač, najbitnije je da među ukućanima vlada harmonija.

Svaka mirna reč i iskren osmeh sutra postaju blagoslov za zidove u kojima živite i ljude sa kojima delite hleb.

Stariji su uvek govorili da se sutra najbolje vidi ko zaista čuva porodicu na okupu. Ako je Velika subota prožeta poštovanjem i slogom, sudbina će biti blagonaklona prema vašem domu.

Ne dozvolite da vas praznična gužva i nervoza udalje od onih koje najviše volite. Topla reč i razumevanje sutra vrede više od najskuplje dekoracije na stolu ili pune činije jaja.

Šta bi trebalo izbegavati dok traje Velika subota

Pravila koja se poštuju decenijama čuvaju mir i dostojanstvo samog praznika.

Sutra nije vreme za galamu, kafanu ili nepotrebne svađe koje samo troše snagu i unose nemir. Velika subota traži od čoveka da se povuče u sebe i razmisli o svojim postupcima, pogotovo ako se priprema za sutrašnje pričešće.

Najvažnije je da sutrašnji dan prođe bez ijedne teške reči ili sukoba. Ako uspete da oprostite i prećutite, taj unutrašnji mir će vam dati snagu za sve što dolazi.

Velika subota podseća da nekada treba stati i ućutati pred velikim stvarima. Umesto da se nervirate zbog sitnica oko trpeze, izaberite strpljenje i razumevanje prema bližnjima.

Kada se sutra uveče upale prve sveće u hramovima i oglase zvona, vaša duša treba da bude lagana i očišćena. Onaj ko je pokazao dobrotu i mir, osetiće pravu radost praznika i olakšanje u srcu.

Nemojte dopustiti da vam prođe ovaj dan, a da niste uradili ono što je najbitnije. Velika subota nudi šansu za novi početak, zdravlje i mir koji rešava sve životne brige i donosi napredak u dom.

