Sutra obeležavamo Krstovdan – dan kada se ne prašta: Evo šta nikako ne smeš da uradiš

Krstovdan dolazi – dan kada se ne prašta. Evo šta nikako ne smeš da uradiš ako poštuješ tradiciju.

Krstovdan se obeležava 27. septembra i spada među najvažnije pravoslavne praznike. Veruje se da je to dan kada se ne prašta, kada se svaka greška beleži, a svaka nepravda vraća. Zato se kaže: Ko se ogreši na Krstovdan – nosi to zauvek.

Ovaj praznik podseća na pronalazak Časnog krsta na kojem je raspet Isus Hrist, i zato se posebno poštuje. Nije dan za slavlje, već za tišinu, molitvu i unutrašnji mir.

Šta nikako ne smeš da radiš na Krstovdan

Ne svađaj se.

Kažu da svaka izgovorena ružna reč na Krstovdan ostaje „zapisana“ i vraća se kao bumerang. Ako te neko provocira – ćuti. Ako si ljut – sačekaj sutra. Danas se ne izgovara ništa što može da zaboli.

Ne radi teške poslove.

Krstovdan je dan kada se ne uzima alat u ruke. Ne kopa se, ne seče, ne pere, ne započinju se novi poslovi. Veruje se da sve što se radi tog dana – ne donosi plod.

Ne ignoriši molitvu.

Ako ne znaš molitvu, dovoljno je da se zahvališ tiho, u sebi. Krstovdan je dan kada se duša „preslišava“, kada se sabira sve što si uradio – i dobro i loše.

Ne zaboravi da upališ sveću.

U mnogim krajevima Srbije, običaj je da se u kući upali sveća i ostavi pored ikone. To je znak poštovanja i svetlosti koju prizivaš u svoj dom.

Narodna mudrost kaže: Na Krstovdan se ne prašta, ali se može zamoliti. Ako si nekome učinio nepravdu – pošalji poruku, izvini se, makar u mislima. Ako si ti povređen – pusti, ali ne zaboravi. Krstovdan nije dan za zaborav, već za pamćenje, tišinu i razumevanje koje ne traži reči.

Ova poruka se prenosi s kolena na koleno – kao podsetnik da duhovna higijena počinje iskrenim priznanjem, čak i kad se ne izgovori naglas.

