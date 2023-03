Svako jutro dodajte ovaj sastojak u kafu i imaćete energije ceo dan!

Mnoga istraživanja često dokazuju da kafa ima brojne benefite na zdravlje, neki da je loša, ali uz ove dodatke ona zaista postaje energetska bomba za ceo dan.

Ovaj napitak je plasirao biznismen Dejv Asprej i za tren oka zapalio svet. Nazvao ga je „Kafa otporna na metke“. Iako je miks veoma kaloričan, on navodno čini čuda u skidanju kilograma. Asprej tvrdi da je uz njega smršao 40 kilograma.

Radi se o mešavini kokosovog ulja, kakaa i prirodnog šećernog alkohola (eritritol) kojeg zovu i zdravom zamenom za klasični šećer. Svako jutro se kašičica te smese dodaje u vruću kafu. Oni koji su isprobali ovu metodu dobijanja energije kažu da zaista pomaže.

Inače, kakao je bogat gvožđem, bakrom, magnezijumom, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom. Osim toga, kakao je namirnica koja ima izuzetno puno antioksidansa, više od većine druge hrane.

Uloga kokosovog ulja je usporavanje probave kofeina i smanjivanje neželjenog efekta kafe. Ono sadrži određene zasićene masne kiseline koje se lako razgrađuju i relativno brzo pretvaraju u energiju. Kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije u telu i obezbeđuje energiju koja je dugotrajnija i stabilnija.

Šolja ove kafe sadrži od 200 do 500 kalorija i 45 do 65 odsto grama nezasićenih masti. Služi kao zamena za obrok, i posle njega nećete biti gladni naredna tri sata. Takođe produžava efekat kofeina, pa će vas jedna šoljica ove kafe držati budnim čak do 6 sati, a nema ni naglog pada energije kada kofein iščezne, prenosi espreso.rs.

Takođe, masne kiseline kakve su u kokosovom ulju smanjuju apetit i osećaj gladi pa mogu doprineti gubitku suvišnih kilograma. Prema jednoj studiji, ljudi koji namirnice s takvim masnim kiselinama jedu za doručak, obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

