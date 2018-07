Sve teorije o dvojnici Melanije Trump (foto)

Otkako je postala Prva dama SAD, postoji teorija zavere da Melanija Tramp koristi dvojnicu za neke situacije, a fotografije posle sletanja Donalda Trampa u Brisel pre nekoliko dana samo su pojačale te spekulacije. Dok je prva dama izlazila iz aviona, neki su primetili da uopšte ne liči na sebe.

Fake Melania is back y’all pic.twitter.com/EuaTpPkjPN — James St. James (@JSJdarling) July 10, 2018

Kako objašnjava Business Insider, jedna od teorija je da Melanija koristi dvojnicu da je menja s vremena na vreme. Sve je to deo šire priče o Melaniji koja se ponaša tajnovito, i ponekad uopšte ne liči na sebe kad je fotografišu iz nekog neobičnog ugla.

Fotografije izlaska iz aviona samo su dolile ulje na vatru. Melanija vrlo verovatno ne koristi dvojnicu, kao što je nisu koristile ni ranije prve dame. Osim toga, vrlo liči na sebe na fotografijama sa sastanka NATO-a.

Cela priča počela je pre godinu dana. Dok su ona i Donald silazili sa predsedničkog aviona Air Force One, posle uragana Harvi, pojavila se priča da Melania ne liči na sebe i odmah su krenula nagađanja da ima dvojnicu. Nosila je velike sunčane naočare i kačket koji je prilično pokrivalo njeno lice.

I swear that this looks like fake Melania. pic.twitter.com/nudfbyqMrJ — Nurse Ratchett (@mycrankyboosez) July 11, 2018

U septembru je Trump, razgovarajući sa ljudima nakon uragana Irma, na Floridi rekao: – Želim svima da zahvalim u svojme ime, u ime našeg potpredsednika… Melanija je zaista želela da bude tu s nama.

Međutim, Melanija je stajala pored njega kada je to izjavio, i opet je nosila velike sunčane naočare i kačket zbog kojeg se njeno lice nije dobro videlo. Zbog Trampovog komentara krenula su nagađanja, bez dokaza, da Melanija zaista ni nije bila pored njega i da se radi o dvojnici. Prilikom obraćanja novinarima na travnjaku Bele kuće prošlog oktobra, Tramp je posebno naglasio da je njegova supruga pored njega, kao da novinari ne bi primetili da je Melanija pored njega da on to nije rekao. – Moja supruga Melanija, koja se nalazi tu s nama, smatra da je ova tema jako važna – rekao je tada Trump, a prenosi Express.hr.

I taj komentar, zajedno sa fotografijama tog događaja na kojima je Melanija fotografisana iz čudnih uglova, je izazvao nagađanja da je s njim opet Melanijina dvojnica.